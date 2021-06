Der neue Regierungspräsident Beat Jans zeigt sich nicht nur im Anzug und grüssend mit Blumenstrauss. Foto: Nicole Pont

Letzte Woche diskutierte der Grosse Rat über die mögliche Reduktion des Basler Regierungsrates. Diese Idee tauchte in der Vergangenheit immer wieder auf und verfestigte sich vor allem auch durch das Regierungspräsidium, dessen Rolle und Bedeutung infrage gestellt wurde. Guy Morin und vor allem Elisabeth Ackermann taten herzlich wenig, um der Bevölkerung und dem Parlament klarzumachen, weshalb es einen Regierungspräsidenten oder eine Regierungspräsidentin überhaupt braucht.

Die abgewählte Regierungspräsidentin verschanzte sich am liebsten im Rathaus und versuchte als eine ihrer seltenen eigenen Ideen die weibliche Doppelbesetzung an der Spitze des Kulturressorts als «Top Sharing» zu verkaufen. Mittlerweile hat sich die Idee selbst erledigt. Und Guy Morin litt ganz offensichtlich darunter, dass er in der Öffentlichkeit und sogar im Regierungskollegium in erster Linie als Grussaugust angesehen wurde. Die Aufgabe des Basler Regierungspräsidenten bestand in der Vergangenheit darin, den Stadtkanton mehr schlecht als recht nach aussen hin zu repräsentieren. Eigentliche Machtbefugnisse hat er kaum, da die Mittel im angehängten Kulturressort mehr oder weniger gebunden sind.