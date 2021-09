Basels LGBTI-Fachstelle – Beat Jans will 83’000 Franken für eine 50-Prozent-Stelle Um die LGBTI-Anliegen besser durchsetzen zu können, soll das Präsidialdepartement erneut personell aufgestockt werden. Dabei hat die Fachstelle für Gleichstellung schon mehrere Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter. Mischa Hauswirth

Amtsvorgängerin Elisabeth Ackermann (l.) stand in der Kritik, nichts gegen das Stellenwachstum im Präsidialdepartement zu tun. Beat Jans hat bereits Stellen geschaffen und fordert mehr Geld für weitere Staatsangestellte. Foto: Dominik Plüss

Das Präsidialdepartement (PD) mit Regierungsrat Beat Jans (SP) an der Spitze will Geld. Genauer gesagt 83’000 Franken pro Jahr – für eine 50-Prozent-Stelle. Aufs Jahr hochgerechnet wären das 166’000 Franken für 100 Prozent, also ein Lohn von netto gut 10’000 Franken. Diese Einkommenshöhe sei im kantonalen Lohnsystem möglich, weil es sich um eine Stelle im Fachbereich handle, sagt ein Insider, der sich mit den kantonalen Lohnstufen auskennt.

Wer immer diesen Job bekommt, soll sich beim Kanton dafür einsetzen, dass Menschen nicht aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität benachteiligt werden. So steht es im Ratschlagsentwurf zum «Kantonalen Gleichstellungsgesetz zu Geschlecht und sexueller Orientierung», kurz «Kantonales Gleichstellungsgesetz». Und so sieht es auch Laila Straumann, Leiterin Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern. Sie verweist darauf, dass der parlamentarische Auftrag forderte, der Kanton müsse sich des Themas annehmen, die Zuständigkeit im Kanton klären und zuweisen, eine Anlaufstelle schaffen und Massnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit entwickeln.