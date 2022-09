Basler Museen – Beat Jans macht Herkunftsforschung zur Chefsache 250’000 Franken für die Provenienzforschung sind ein erster wichtiger Schritt unterwegs zu Museen, die frei von Raubkunst und im kolonialen Kontext erbeuteten Objekten sind. Christoph Heim

Beat Jans (2. von rechts) an der Pressekonferenz zur Provenienzforschung an Basler Museen umgeben von deren Direktoren, von links: Marc Zehntner, Direktor ad interim Historisches Museum, Andrea Bignasca, Direktor Antikenmuseum, Anna Schmid, Direktorin Museum der Kulturen, Josef Helfenstein, Direktor Kunstmuseum und Basil Thuering, Co-Direktor Naturhistorisches Museum (ganz rechts). Foto: KEYSTONE/Georgios Kefalas



250’000 Franken im Jahr stellt die Basler Regierung für Provenienzforschung in den fünf staatlichen Museen bereit. Vorgesehen sind insgesamt eine Million Franken, die in den nächsten Jahren in vier Tranchen zur Verfügung stehen sollen, wie Regierungspräsident Beat Jans am Donnerstag an einer Pressekonferenz bekannt gegeben hat. Die Regierung macht also Ernst mit der Suche nach Raub- und Fluchtgut in den Museen – sei das im Kontext von Nazi-Deutschland, sei das im Kontext des Kolonialismus oder im Zusammenhang mit Raubgrabungen und illegalen Verkäufen in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg.

Es handle sich um mehr als einen symbolischen Betrag, sagte Jans auf eine entsprechende Frage. Selbstverständlich sei er sich bewusst, dass mit diesem Betrag, wenn er auf fünf Museen aufgeteilt werde, in jeder Institution höchstens eine 40 Prozentstelle für Provenienzforschung zusätzlich geschaffen werden könne. Das Geld wird laut Jans für konkrete Forschungsprojekte ausbezahlt. Es soll von den Museen, die zum Teil schon neue Stellen für Provenienzforschung geschaffen haben, nach Möglichkeit aufgestockt werden mit Bundesgeldern und mit Zuwendungen von Stiftungen.

Restituiert: Einzelblatt aus einem Blockbuch aus dem Jahre 1450. Holzschnitt (Reiberdruck in Hellbraun) © Kunstmuseum Basel - Jonas Haenggi

Im interkantonalen Vergleich kommt Basel-Stadt mit dieser Förderung der Provenienzforschung eine Pionierrolle zu, denn die andern Städte und Kantone wurden in dieser Sache bislang noch nicht aktiv. So hielten sich etwa Kanton und Stadt Bern bei der Provenienzforschung in der Gurlitt-Sammlung vornehm zurück: Diese Forschungen wurden von einer Stiftung und der Bundesrepublik Deutschland bezahlt. Sicher ist, dass bei der Finanzierung der Überprüfung der Bührle-Sammlung im Kunsthaus Zürich Stadt und Kanton Beiträge liefern müssen, aber es liegen dafür noch keine Rechnungen vor.

Restitution eines geschenkten Holzschnitts

An der Pressekonferenz berichteten die Direktoren der fünf staatlichen Museen über die Provenienzforschung in ihren Häusern. Kunstmuseum-Direktor Josef Helfenstein verwies auf die kommenden Ausstellungen zur Sammlung Curt Glaser und zu den Ankäufen von sogenannter «entarteter Kunst» an der Auktion der Galerie Fischer im Jahr 1938 (beide Ausstellungen ab 20. Oktober 2022). Zudem schilderte er den Fall eines Kunstwerks aus dem Jahre 1450, das erst vor drei Jahren als Schenkung an das Museum gelangte. Das Einzelblatt aus einem sogenannten Blockbuch war einst Teil der Josefine und Eduard von Portheim Stiftung in Heidelberg, die auf Druck der Nazis grosse Teile der Sammlung veräussern musste. Über Umwege gelangte das Werk als Schenkung ans Kunstmuseum Basel, das es nun an die Stiftung restituiert, das Bild aber mit Einwilligung der Stiftung weiterhin als Leihgabe in der Basler Sammlung behalten kann.

Blick in die anthropologische Sammlung des Naturhistorischen Museums Basel. © Gregor Braendli

Interessant ist auch der Fall, der von Basil Thüring, Direktor des Naturhistorischen Museums, geschildert wurde. Das Museum wird demnächst auf Antrag der australischen Regierung zwölf Schädel und eine Haarprobe australischer Indigener restituieren. Die Objekte kamen im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts in die Basler Museumssammlungen und wurden 1971 als Teil der anthropologischen Sammlungen vom Museum für Völkerkunde ins Naturhistorische Museum überführt.

Prüfung einer Schenkung auf Raubgut

Das Historische Museum wiederum hat festgestellt, dass es sich bei 35 Objekten der grossen Möbel-, Geschirr- und Gemäldesammlung, die es von der Emil Dreyfus-Stiftung seit langem als Leihgabe pflegte und ausstellte und nun geschenkt erhielt, möglicherweise um Raubgut handelt. Es will mit vertieften Recherchen der Herkunft dieser Objekte auf die Spur kommen und sie gegebenenfalls restituieren. Noch sind keine näheren Ergebnisse bekannt. Ob es auch noch andere Bestände im Museum gibt, die einer genaueren Recherche bedürfen, darüber erfuhr man nichts.

Marmortisch, Schenkung der Emile Dreyfus-Stiftung. © HMB, Foto: Philipp Emmel

Schliesslich stellte Andrea Bignasca, Direktor des Antikenmuseums, erstmals eine sehr allgemein formulierte Strategie zur Provenienzforschung vor, die in Form eines Ampelsystems die problematischen Fälle von den weniger problematischen trennen soll. Das Museum, das immer wieder in Rechtshändel verwickelt ist wegen der problematischen Herkunft einzelner Objekte, will nun prioritär die Neuzugänge überprüfen, die nach 2006 ins Museum gelangten. In jenem Jahr trat das Bundesgesetz über den internationalen Kulturgütertransfer in Kraft, das den Handel mit Raubkunst verbot. Die Ergebnisse der Provenienzforschung am Museum sollen laut Bignasca laufend auf der Homepage des Museums und auf Texttafeln bei den einzelnen Objekten mitgeteilt werden.

Benin-Bronzen müssen vorerst nicht restituiert werden

Anna Schmidt, Direktorin des Museums der Kulturen verwies in ihrem Statement auf die drei Benin-Bronzen in der aktuellen Ausstellung des Museums, deren Herkunft in einem Erklärtext unmittelbar neben den Objekten ausführlich beschrieben ist. Das Museum stehe im Rahmen der Benin Initiative Schweiz, die der Herkunft aller hundert Benin-Bronzen nachforscht, die sich in Schweizer Museen befinden, mit den nigerianischen Museen und dem königlichen Palast in Kontakt. Eine Restitution der Schweizer Bestände, die im Vergleich zu jenen in Berlin oder London nicht sehr bedeutend sind, werde von Nigeria bislang aber nicht verlangt.

Interessant ist auch ein neuartiger Forschungsansatz am Museum der Kulturen, der nicht mehr objektbezogen ist, sondern danach fragt, welche Personen mit welchen Intentionen Objekte in das Museum der Kulturen eingeliefert hatten. Wenn der Nachweis gelinge, dass gewisse Sammler die Eingeborenen beim Kauf oder Tausch systematisch betrogen hätten, müsse das Museum solche Objekte restituieren, meinte Anna Schmidt. Sie machte aber auch klar, dass diese Forschungen sehr aufwendig seien und einen wertvollen Grundstein für neue Fragestellungen und Folgeprojekte legten.

