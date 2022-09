Regierungsrat Beat Jans setzte ein deutliches Signal an die Basler Museen. Doch reicht das? Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Auch wenn 250’000 Franken für die Herkunftsforschung von Sammlungsobjekten wie ein Tropfen auf den heissen Stein wirken, so sind sie doch ein deutliches Signal an alle fünf staatlichen Basler Museen, dass sie mit der Überprüfung ihrer Bestände ernst machen sollen. Zum Beweis dafür, dass dieser Forschungskredit von hoher Dringlichkeit ist, versammelte Regierungspräsident Beat Jans die Direktorinnen und Direktoren der staatlichen Museen am Donnerstag an einer Pressekonferenz im Museum der Kulturen.