Fünf statt sieben Regierungsräte – Beat Jans: «Ja, wir sind befangen» Eine Initiative will zwei Departemente abschaffen und den Gesamtregierungsrat so von sieben auf fünf Mitglieder reduzieren. Vor der Volksabstimmung dürfen die Direktbetroffenen nun Stellung nehmen. Jan Amsler

Beat Jans hat mit seinem Präsidialdepartement noch einiges vor. Eine Volksinitiative will seinen Posten aber abschaffen. Foto: Nicole Pont

Stellen Sie sich vor, Sie und Ihre Arbeitskolleginnen und -kollegen müssten ein Konzept vorlegen, wie Ihr Team die Arbeit mit 30 Prozent weniger Personal erledigen könnte. Vor dieser Situation steht der Regierungsrat in Basel-Stadt: Er hat nun sechs Monate Zeit, um Stellung zu nehmen zu einer Volksinitiative, die zum Ziel hat, das Präsidialdepartement abzuschaffen und die Gesamtregierung von sieben auf fünf Mitglieder zu verschlanken. So oder so wird die Basler Bevölkerung in einer Abstimmung das letzte Wort haben.

Regierungspräsident Beat Jans (SP) macht am Mittwoch in der Sitzung des Grossen Rats kein Geheimnis daraus, dass er und seine Amtskolleginnen und -kollegen diese Frage mit einem Eigeninteresse diskutieren: «Ja, wir sind befangen», sagt er zu den Parlamentariern und ergänzt: «Und Sie auf eine gewisse Art auch, wenn Sie Regierungsräte haben.» Tatsächlich sind die Parteien bei dieser Forderung aus diesem Grund zurückhaltend. Insbesondere SVP und FDP machen sich jedoch für das Anliegen stark – Parteien, die aktuell nicht in der Regierung vertreten sind.

Baselland schafft es mit fünf

SVP-Sprecher Joël Thüring sagt, er habe lange zu denjenigen gehört, die der Meinung sind, dass die Regierung sieben Mitglieder brauche. «In der Zwischenzeit habe ich mich eines Besseren belehren lassen», sagt er. So komme etwa auch der Kanton Baselland mit weniger Direktionen zurecht.

Mark Eichner von der FDP sieht das auch so. Im Gegensatz zur SVP begrüssen es die Freisinnigen aber, dass die Vorlage nicht direkt dem Volk unterbreitet, sondern zuerst von der Regierung begutachtet wird. Dann müsse nicht spekuliert werden, wie die Initiative umgesetzt werden könnte, was diese schwächen würde. In der Folge war die SVP die einzige Fraktion, die erfolglos verlangte, dass auf diese Ehrenrunde verzichtet wird.

«Wir schwächen unseren Kanton»

Die Ratslinke ist angesichts der weitreichenden Folgen der Initiative froh um eine Stellungnahme der Regierung. Und Oliver Thommen vom Grün-Alternativen Bündnis lässt durchblicken, dass man der Idee kritisch gegenübersteht: «Wenn wir den Bericht der Regierung nicht gut finden, können wir bei der Initiative immer noch ein Ja empfehlen, auch wenn ich nicht denke, dass dies der Fall sein wird.»

Auch SP-Vertreter Thomas Gander sagt: «Wenn wir zu schrauben beginnen, schwächen wir unseren Kanton.» Wolle man auf nationaler und regionaler Ebene mitwirken, brauche es entsprechende Ressourcen.

Klimadepartement erübrigte sich

Für die Sozialdemokraten ist das Begehren bedeutend, weil sie neu mit Beat Jans den Regierungspräsidenten stellen. Im Wahlkampf hat dieser angekündigt, er wolle das Amt für Umwelt und Energie zügeln und ein Klimadepartement schaffen. Kritiker Joël Thüring fordert, dass mit der entsprechenden Diskussion zugewartet werden soll, bis der Entscheid der Stimmbevölkerung zur Initiative vorliegt.

Neben dem Präsidialdepartement steht insbesondere das Gesundheitsdepartement unter Lukas Engelberger (Mitte) im Fokus, im Falle einer Gutheissung der Initiative eingespart zu werden. Beide Departemente haben während der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen.

