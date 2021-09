Unruhe am Historischen Museum – Beat Jans ist das «Dossier Fehlmann» los Trotz Neubesetzungen, trotz neuer Strategie – am Historischen Museum hat sich die Situation nicht gebessert. Jetzt musste Regierungspräsident Beat Jans die Akte Fehlmann an Lukas Engelberger weiterreichen. Daniel Wahl

Ein Kantonsgerichtsurteil setzt er nicht um: Jetzt hat Regierungspräsident Beat Jans das «Dossier Fehlmann» an seinen Stellvertreter Lukas Engelberger überreicht. Foto: Lucia Hunziker

Es gibt Momente, in denen Politiker lieber schweigen würden. Aber der damalige Regierungsratskandidat Beat Jans (SP) hatte den Mund schon aufgerissen, noch bevor er sich ein genaues Bild gemacht hatte: «Ich setze Marc Fehlmann nicht wieder als Direktor am Historischen Museum ein», sagte er im November vor einem Jahr in einem Interview. Er machte sich damit unmöglich, die illegale Freistellung von Marc Fehlmann durch Vorgängerin Elisabeth Ackermann als neuer Vorsteher im Präsidialdepartement objektiv lösen zu können.

Als im April das Appellationsgericht die Freistellung des Museumsdirektors, die ohne Angabe von Gründen erfolgt war, wie erwartet für «nichtig» erklärt hatte, reagierte Jans denn auch geradezu trotzig: Er versandte am Tag danach eine Mitteilung an alle Mitarbeiter des Historischen Museums. Der Inhalt: Das Urteil werde er nicht umsetzen. Er werde dem interimistischen Direktor Marc Zehntner sein Vertrauen aussprechen. Und die Spezialisten des Präsidialdepartements würden in Kürze jene Begründung für die Freistellung nachliefern, welche die abgewählte Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann – trotz vom Steuerzahler zu bezahlender Unterstützung durch das Anwaltsbüro Neovius – nie beibringen konnte.