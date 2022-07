Vorverurteilt und vertrödelt – «Beat Jans hat seine Pflicht verletzt» Der Fall Fehlmann ist nicht bloss ein Fall Ackermann. Auch nachdem die ehemalige Vorsteherin des Präsidialdepartements abgewählt war, unterliefen der Basler Regierung Fehler. Dies zeigt das Urteil des Appellationsgerichts vom 25. Mai 2022. Markus Wüest

Regierungspräsident Beat Jans brauchte zu lange, bis er in den Ausstand trat. Foto: Dominik Plüss

November 2020. Als Kandidat für den Regierungsrat sagte Beat Jans im Vorfeld der Wahlen auf die Frage der BaZ, ob er bei einer allfälligen Wahl Marc Fehlmann wieder installieren werde: «Nein.» In einem weiteren Interview dieser Zeitung vom 15. Mai 2021 sprach der Autor dieses Artikels Jans noch einmal auf seine Aussage vom November an und wollte wissen, weshalb er sich darin abschlägig geäussert habe. Beat Jans sagte: «Marc Fehlmann hatte die Freistellung unterschrieben. Deshalb kam ja auch mit Marc Zehntner jemand Neues. Es ist im HMB so viel Geschirr zerschlagen worden. Das war nicht mehr zu kitten. Es braucht einen Neuanfang. Deshalb sagte ich damals schon, ich wolle Marc Fehlmann nicht wieder einsetzen.»