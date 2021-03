Vorwurf der Vetternwirtschaft – Beat Jans besetzt Kaderpositionen mit «nahen Vertrauten» Der Basler Regierungspräsident (SP) ernennt zwei Gesinnungsgenossen zur Leitung seines Generalsekretariats. Bürgerliche Politiker sind empört. Katrin Hauser

Nora Bertschi und Sebastian Kölliker übernehmen per 1. Mai in Co-Leitung das Generalsekretariat des Präsidialdepartements von Beat Jans. Foto: Präsidialdepartement BS

Der oberste Basler, Beat Jans (SP), besetzt zwei Kaderpositionen in seinem Departement mit Gesinnungsgenossen: SP-Grossrat Sebastian Kölliker und die Grünen-Politikerin Nora Bertschi sollen per 1. Mai das Generalsekretariat im Präsidialdepartement (PD) leiten. Jans sagt, er brauche «nahe Vertraute» in dieser Funktion.

Die Neubesetzung erfolgte intern. Oder besser gesagt: nach dem Gutdünken von Beat Jans. Die beiden neu geschaffenen Stellen seien nicht ausgeschrieben worden, bestätigt der Regierungspräsident gegenüber der BaZ. Das ist zwar nicht illegal, es ist aber auch nicht Usus. Zudem widerspricht es dem Ruf nach mehr Transparenz bei der Vergabe solcher Stellen. Erst kürzlich hiess der Grosse Rat einen Vorstoss gut, der forderte, dass Kaderstellen bei kantonsnahen Unternehmen öffentlich ausgeschrieben werden müssen.