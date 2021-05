Los emol – der BaZ-Podcast – Beat Jans: Basels neuer Hoffnungsträger? Der 56-Jährige ist seit Februar Vorsteher des Präsidialdepartements und voller Tatendrang. Wir reden mit ihm über Marc Fehlmann und Frank Sinatra. Markus Wüest

Beat Jans beim Pressetermin im Hafenareal am Montag, 10. Mai 2021. Foto: Georgios Kefalas/Keystone-sda.ch

«Es ist wohl eher ein Vorteil, dass alle in der Stadt finden, meine Vorgänger hätten nicht so einen guten Job gemacht», sagt Beat Jans. Oder wie es ein Leser in einem Kommentar schrieb: «Jans hat es gar nicht schwer, er muss einfach immer das Gegenteil von Elisabeth Ackermann machen.»

Tatsächlich hat der neue Vorsteher des Präsidialdepartements seinem Job schon in den ersten 100 Tagen erstaunlich viel Leben eingehaucht. Er eilt von Termin zu Termin, telefoniert, diskutiert, redet mit Entscheidungsträgern von nah und von fern. «So kann ich die grösste Wirkung entfalten», sagt Beat Jans.

Zweimal gab es bis jetzt heftige Kritik: bei der schnellen und eigenmächtigen Besetzung seines Generalsekretariats und wegen der Causa Marc Fehlmann. Auch dazu äussert sich Jans in unserem Gespräch.

Was das alles mit Frank Sinatra zu tun hat? Hören Sie selbst.

Fehler gefunden?Jetzt melden.