Es war ein toller Tag, ich habe versucht, vom Morgen weg alles aufzusaugen. Das hat natürlich im Bähnchen begonnen, dann beim Besichtigen, noch einmal all die Gesichter zu sehen, ihnen Hallo und Tschüss zu sagen. Am Start oben hörte ich dann die Beat-Rufe.

Natürlich braucht das auch Energie, aber in sieben Tagen ist es ja vorbei, dann kann ich die Energie auch bis zum letzten Tropfen ausschöpfen. Und es hat mich dann so motiviert, dass mir gar der zweitschnellste Start gelungen ist, das ist ein kleines Weltwunder.

Nun waren zum Abschied in Wengen auch Ihre Kinder dabei. Vorab Ihre ältere Tochter Clea dürfte mitbekommen haben, was hier um Sie herum passiert.

Wengen hat mich definitiv geprägt, in vielerlei Hinsicht. Ich habe hier sicher am meisten erlebt. So viele Podestplätze wie nirgends sonst und drei Siege gefeiert, das gelang neben mir nur Franz Klammer. Zudem gab ich hier zweimal ein Comeback, in Momenten, in denen man nicht einmal wusste, ob die Karriere überhaupt weitergehen wird. Mit diesem Berg verbinde ich wirklich viele Emotionen, aber es wäre unfair, wenn ich einen Moment herauspicken würde.

Auf eine Art schon, keiner kannte mich damals gross. Didier Cuche befand sich in seiner letzten Saison, und es war für ihn so, wie es für mich heute war. Da hörte ich den ganzen Tag nur: «Didier, Didier!» – und ich gewann. Ich hatte fast ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber, weil er den Sieg in Wengen noch wollte.

Fünf Schweizer haben sich in der Lauberhornabfahrt in den Top 10 klassiert, im Super-G waren es sechs in den ersten 11. Was zeigt, dass es noch den einen oder anderen Speedspezialisten neben Ihnen gibt.

Odermatt zeigt das ja, er gehört mittlerweile in jeder Abfahrt zu den Topkandidaten. Dann haben wir einen Niels Hintermann, Gilles Roulin ist nun zweimal in die Top 10 gefahren, Stefan Rogentin hat im Super-G gezeigt, was er kann. Und Alexis Monney ist in der Lauberhornabfahrt erstmals überhaupt im Weltcup unter die besten 10 gefahren – er hat Jahrgang 2000. Mit all diesen Fahrern werden wir noch viel Freude haben, da ist es egal, wenn der Feuz dann weg ist.