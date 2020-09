Interview mit Yves Haussener – «Beachvolleyball ist in den letzten Jahren viel professioneller geworden» Der Basler Beachvolleyballer Yves Haussener ist eines der grössten Nachwuchstalente im Beachvolleyball. Er erklärt, weshalb Doping im Beachvolleyball wenig Sinn macht, wieso er wohl in Tokio noch nicht an den Start gehen kann und weswegen er im Gegensatz zu den meisten Beachvolleyballern keine Schulterprobleme hat. Katrin Hauser

Yves Haussener muss als kleiner Spieler die fehlende Grösse durch Schnelligkeit, Sprungkraft und Spielübersicht kompensieren. Foto: Freshfocus

Sie sind nur 1,80 Meter gross. Reicht diese Grösse für Beachvolleyball? Es wäre besser, wenn ich grösser wäre. (lacht) Ein durchschnittlicher Verteidiger in der Weltelite ist 1,90 Meter gross. Ich muss versuchen, die fehlenden Zentimeter durch Schnelligkeit, Sprungkraft und Spielübersicht zu kompensieren. Dass es ein kleiner Spieler wie ich in die Weltelite schafft, ist eine Ausnahme.

Was braucht man ausser der Grösse, um ein guter Beachvolleyballer zu sein? Die Grundlage ist eine gute Technik. Zudem ist die Fähigkeit, das Spiel zu lesen, sowie eine grosse Varianz in den Angriffen zentral. Ideal ist es, wenn ein Spieler die technischen Fähigkeiten eines kleinen Athleten mit der Höhe und der Wucht eines grossen Angreifers kombinieren kann. Der momentan beste Spieler – der Norweger Anders Mol – hat ein solches Gesamtpaket.

Wie ist das Verhältnis zum Teampartner? Es kann mit einer Beziehung verglichen werden. Man ist zu 100 Prozent voneinander abhängig. Wenn mein Partner verletzt ist, kann ich nicht spielen. Auch sportlicher Erfolg ist kaum möglich, wenn man sich untereinander nicht versteht. Schliesslich reist man zusammen an die Turniere und teilt sich dort das Hotelzimmer.

Seit eineinhalb Jahren haben Sie einen neuen Partner. Wie verstehen Sie sich mit Quentin Métral? Wir haben uns schnell auf der menschlichen Ebene gefunden. Und sportlich haben wir zuletzt immer besser harmoniert. In den letzten zwei bis drei Monaten haben wir grosse Fortschritte gemacht, wurden dann aber leider durch die Corona-Erkrankung von Quentin gebremst.

Schadet Beachvolleyball dem Körper? Grundsätzlich denke ich, dass Leistungssport – egal in welcher Sportart – nie gesund ist. Kaum jemand hat nach dem Karriereende keine Schmerzen. Im Beachvolleyball sind die Problemstellen die Schulter und die Knie. Ich persönlich habe wenig Probleme mit der Schulter, wohl weil ich nicht ganz so hart schlage. Mit den Knien muss ich aber aufpassen. Durch die ständige Sprungbelastung und die Landungen ist die Patellasehne gereizt. Für Amateurspieler ist Beachvolleyball aber durchaus gesund. Man hat keinen Körperkontakt, und weil man im Sand spielt, ist der Sport gelenkschonend.

Und wo hat ein Beachvolleyballer meist Muskelkater? Wenn du in der Wettkampfphase bist, solltest du keinen Muskelkater haben. Klar, man hat manchmal schwere Beine oder eine müde Schulter. Aber auf Topniveau wird eine ausgezeichnete körperliche Verfassung vorausgesetzt. Die Spiele werden selten durch konditionelle Unterschiede entschieden.

Bei welchem Wetter spielt ein Beachvolleyballer am liebsten? Ganz klar, wenn es sonnig ist. Für den Fall, dass der Sand zu heiss wird, hat es auf den Anlagen Schläuche, um den Court abzuspritzen. Dann ist die Hitze erträglich. Mühsam wird es, wenn Wind oder Regen aufkommt. Im Regen wird der Ball schwer und rutschig. Der einzige Vorteil ist, dass der Boden hart wird und man dadurch höher springen kann. Bei windigen Bedingungen ändert sich das Spiel komplett. Man muss jede Bewegung an ändernde Windverhältnisse anpassen.

«Leistungssport ist eigentlich nie gesund.» Yves Haussener

An den Olympischen Spielen in Tokio könnten solche windigen Bedingungen herrschen. Werden wir Sie dort spielen sehen? Das ist möglich, aber unrealistisch. Da wir es bis zu Olympia kaum in die Top 16 der Welt schaffen, ist unsere einzige Chance auf eine Qualifikation der Kontinentalcup im nächsten Sommer. Dort wird ein zusätzlicher Platz für Europa vergeben. Aber diesen zu gewinnen, ist eine grosse Herausforderung. Und selbst wenn wir den Kontinentalcup für uns entscheiden, sind wir noch nicht sicher dabei. Denn wer den gewonnenen Platz erhält, entscheidet der Verband. Falls wir uns nicht qualifizieren, ist das aber kein Weltuntergang. Wir peilen die Olympischen Spiele 2024 in Paris an.

Sind in Tokio trotzdem Schweizer am Start? Bei den Männern ist das Duo Adrian Heidrich / Mirco Gerson auf gutem Weg, sich in die Top 16 der Welt zu spielen und sich so direkt zu qualifizieren. Bei den Frauen haben wir mit den frischgebackenen Europameisterinnen Joana Heidrich / Anouk Vergé-Dépré sowie Tanja Hüberli / Nina Betschart zwei starke Teams, die sich ebenfalls über das World Ranking qualifizieren sollten.

Beachvolleyball wird oft mit der Copacabana verbunden. Stellt Brasilien auch die stärksten Athleten? Das war sicherlich lange so. Klar, Brasilien stellt immer noch starke Teams, aber Europa hat in den letzten Jahren aufgeholt. An den letzten Weltmeisterschaften bestand das Podest der Männer erstmals gar nur aus Spielern aus Europa.

Wer sind die besten Schweizer Athleten der Geschichte? Früher hatte die Schweiz einige gute Paarungen. Das Duo Paul Laciga / Martin Laciga hat beispielsweise an der WM 1999 sogar die Silbermedaille geholt. Dazu muss man sagen, dass Beachvolleyball in den letzten Jahren viel professioneller geworden ist. Wenn man den WM-Final von 1999 mit demjenigen vom letzten Jahr vergleicht, erkennt man erhebliche Unterschiede. Mittlerweile sind solche Erfolge schwieriger zu erreichen, weil alle Spieler auf der Tour Profis sind.

Was war Ihr grösster Erfolg bisher? Florian Breer und ich wurden lange auf den Junioren-WM-Titel reduziert. Dabei war dieser Triumph sportlich nicht aussagekräftig. Wir waren damals einfach in unserer Entwicklung weiter als die Konkurrenz. Viel gewichtiger war der Sieg gegen die brasilianischen Weltmeister George/Andre mit meinem neuen Partner. Dieser Triumph hat uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Am emotionalsten war aber der Sieg auf dem Barfi mit Flo. Eigentlich hatten wir uns als Team schon getrennt, spielten aber dennoch das Turnier zusammen. Dass wir dann unser Heimturnier zum Abschluss erstmals gewinnen konnten, war sehr kitschig.

Können Beachvolleyballer vom Sport leben? Dies ist von den Sponsoren abhängig. Sicher gilt: Alle Paarungen in den Top 30 der Welt verdienen genug, damit sie daneben nicht arbeiten müssen. Aber man wird als Beachvolleyballer nicht reich! Ich persönlich kann nur vom Sport leben, weil ich noch zu Hause bei meinen Eltern wohne. Dank dem Geld der Sporthilfe und der Sponsoren vermag ich die laufenden Kosten für die Turniere zu decken. 2019 betrugen diese 20’000 Franken. Nur falls wir Preisgelder gewinnen, kann ich etwas Geld auf die Seite legen. Das lässt sich aber schlecht planen.

Welches ist der anspruchsvollste Schlag? Ich denke, der schwierigste Schlag ist der Rainbow-Shot. Das ist ein diagonaler Angriff hoch über den Gegner in die hintere Ecke. Damit dieser Schlag funktioniert, muss alles stimmen. Aber der Rainbow-Shot garantiert nicht den Punkt. Der beste Schlag ist stets derjenige, der im richtigen Moment kommt.

«Man wird als Beachvolleyballer nicht reich.» Yves Haussener

Wird im Beachvolley gedopt? Meiner Meinung nach kaum. Klar, ich kann nicht für alle Athleten die Hand ins Feuer legen. Aber bei denjenigen, die ich kenne, kann ich es mir nicht vorstellen. Leistungsfördernde Substanzen machen ohnehin wenig Sinn. Infrage kommen vor allem Medikamente, welche die Regeneration beschleunigen. Dies würde ermöglichen, dass man häufiger mit einer hohen Intensität trainieren kann.

Zwischen den Punkten wird oft Musik gespielt. Nimmt man diese auf dem Court wahr? Es stimmt, dass an vielen Turnieren zwischen, zum Teil sogar während der Punkte Musik läuft. Man muss diesen Umstand so weit ausblenden, dass er die Konzentration nicht stört. Mir hilft ein guter Rhythmus manchmal, damit ich besser ins Spiel reinkomme. Aber wenn zwischen den Punkten Lieder wie «Mein Block» laufen, ist das nicht für die Athleten, sondern lediglich Animation für die Zuschauer.