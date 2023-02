Elternfrage zur App «BeReal» – «Be real» – echt jetzt? Psychologische Tricks und fragwürdige AGBs: Ein Medienerziehungsexperte erklärt, was Eltern über die Social-Media-App wissen müssen. Beat Richert

Das Geschäft mit der Authentizität: Eine App verspricht wahre Einblicke – und sammelt so Unmengen an Daten. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, meine Tochter (14) ist ohnehin ziemlich viel auf Social-Media-Kanälen unterwegs, neu ist aber eine App hinzugekommen, die ich nicht wirklich einschätzen kann. Es handelt sich um BeReal, bei der es ja darum geht, «ungeschönte» Bilder – es gibt weder Fotofilter noch Nachbearbeitungsmöglichkeiten – möglichst schnell hochzuladen. Was mich beschäftigt, ist Folgendes: Wer die Bilder «verspätet», also nicht unmittelbar auf die Aufforderung hin postet, wird mit «late» markiert und damit sozusagen gebrandmarkt. Zudem sollen die Nutzerinnen auf BeReal posten ohne viel nachzudenken, was ich ebenfalls für fragwürdig halte. Wie seht ihr das? Und was sollten wir als Eltern über BeReal wissen? Leserinnenfrage von Tanja