Die BaZ an der Basler Fasnacht – «BaZ uff dr Gass» – schauen Sie bei uns am Spalenberg 45 vorbei! Wir wollen an den «drey scheenschte Dääg» nahe bei unseren Leserinnen und Lesern sein. Deshalb richten wir eine Aussenredaktion im Pop-up-Stil ein – mit vielen Überraschungen. Marcel Rohr

Die BaZ-Fahne weht schon am Spalenberg 45. Besucher sind willkommen, im Fasnachtsbüro vorbeizuschauen. Foto: Nicole Pont / Tamedia AG

Die Vorfreude auf die erste «richtige» Fasnacht seit 2019 mit Cortège ist gross. Auch auf der Redaktion der BaZ. Hier am Aeschenplatz ist das Nervencenter der Zeitung, hier werden die Texte für Online und Print geschrieben, aufbereitet und produziert.

Doch dieses Jahr möchten wir näher zu unserem Publikum, zu unseren treuen Abonnentinnen und Abonnenten. Wir möchten mit ihnen interagieren, uns vorstellen, Nähe vermitteln, Fragen beantworten. Dafür stellen wir für drei Tage ein spezielles Programm auf die Beine.

Wir haben uns am Spalenberg 45 eingemietet, dort, wo früher der bekannte Spielwarenladen Bercher & Sternlicht zu Hause war. Der Inhaber der Immobilie betrieb dort schon 2022 die Fasnachtsbaiz zem Isebähnli; sie wird auch dieses Jahr wieder geöffnet sein.

«BaZ uff dr Gass» – das Programm Infos einblenden Montag, 27. Februar

13.00 Uhr Eröffnung Pop-up-Redaktion sowie Fasnachtsbaiz «zem Isebähnli»

13.30 Uhr BaZ vor Ort: Chefredaktor Marcel Rohr und Sportchef Oliver Gut beantworten Fragen

14.00 Uhr Talk mit Ex-FCB-Spieler Benjamin Huggel auf dem roten Sofa

15.00 Uhr Beginn BaZ-Fotoshooting mit Fotograf Dominik Plüss

17.00 Uhr BaZ vor Ort: Redaktorin Katrin Hauser beantwortet Fragen

18.00 Uhr Talk mit der Basler Regierungsrätin Stephanie Eymann (LDP)

20.00 Uhr Redaktionschluss «BaZ uff dr Gass» – danach: Betrieb «zem Isebähnli»



Dienstag, 28. Februar

13.00 Uhr Eröffnung / Abgabe Weggli/Schoggistängeli für Kinderzeichnungen

13.00 Uhr BaZ vor Ort: Redaktor Leif Simonsen beantwortet Fragen

13.30 Uhr Talk mit Vertreterinnen der Frauen-Gugge Amazone

14.00 Uhr Fotoshooting für Kinder und Erwachsene mit Fotograf Dominik Plüss

16.00 Uhr Auf dem roten Sofa: Joël von Mutzenbecher, Comedian

17.00 Uhr BaZ vor Ort: Benjamin Wirth / Sebastian Briellmann / Raphaela Portmann beantworten Fragen

20.00 Uhr Redaktionsschluss «BaZ uff dr Gass» – danach: Betrieb «zem Isebähnli» Mittwoch, 1. März

13.00 Uhr Eröffnung

13.30 Uhr BaZ vor Ort: Chefredaktor Marcel Rohr / Markus Wüest (Stv. Chefredaktor)

14.00 Uhr Fotoshooting mit Fotograf Dominik Plüss

15.00 Uhr Auf dem roten Sofa: -minu, BaZ-Kolumnist

16.00 Uhr Auf dem roten Sofa: Esther Keller, Regierungsrätin

17.00 Uhr BaZ vor Ort: Lokalchef Alexander Müller / Dina Sambar (Stv. RL Gesellschaft) / Nina Jecker (Mitglied der Chefredaktion)

20.00 Uhr Redaktionsschluss «BaZ uff dr Gass» – danach: Betrieb «zem Isebähnli»

Zeiten können leicht variieren



In dieser Baiz hat die BaZ eine kleine Aussenredaktion im Pop-up-Stil eingerichtet. Hier wollen wir uns an den drei Nachmittagen mit Prominenten unterhalten: Benjamin Huggel, Stephanie Eymann, Joël von Mutzenbecher, -minu und Esther Keller werden auf einem knallroten Sofa Platz nehmen und sich den Fragen stellen, die sich im Kern um Basel und die Fasnacht drehen.

Das detaillierte Programm vom Montag finden Sie in der Infobox (siehe oben). Am Dienstag steht bekanntlich die Kinderfasnacht im Vordergrund, und auch wir haben den Nachwuchs im Visier: Jedes Kind, egal welchen Alters, erhält ab 13 Uhr ein Zvieri, wenn es uns eine eigens angefertigte Fasnachtszeichnung mitbringt. Wir freuen uns über jedes Kunstwerk der Kleinen.

An allen drei Tagen ist ein Fotograf oder eine Fotografin der BaZ vor Ort, die Bilder schiesst: Setzen Sie sich beim BaZ-Fotoshooting gekonnt in Szene, lächeln Sie wie ein Profi in die Kamera – dann finden Sie Ihr Foto unter einem speziellen Link in einer Galerie auf Bazonline.ch wieder.

Diese wunderbare Zeichnung hat Künstler Domo Löw für die BaZ gemacht. Sie ist unser Sujet für «BaZ uff dr Gass». Sie dient als Hintergrund für das Fotoshooting in der Pop-up-Redaktion. Bild: Domo Löw

Am Spalenberg 45 gibt es nicht nur Speis und Trank und ein paar lockere Talks mit Persönlichkeiten aus der Stadt. Auch Redaktorinnen und Redaktoren der BaZ werden vor Ort sein – für Sie, liebe Leserinnen und Leser. Haben Sie eine Frage, möchten Sie ein Mitglied aus der Redaktion kennen lernen? Dann kommen Sie vorbei, die exakten Zeiten, wer wann anwesend sein wird, entnehmen Sie dem täglichen Programm.

Hereinspaziert: Am Spalenberg 45 befindet sich unsere kleine BaZ-Aussenredaktion. Dekoriert ist schon. Foto: Nicole Pont / Tamedia AG

Und schliesslich lancieren wir ein grosses Fasnachtsquiz. Testen Sie Ihr Wissen, machen Sie mit – und mit etwas Glück gewinnen Sie einen tollen Preis, es lohnt sich. Wir verlosen gleich 20 digitale BaZ-Jahresabos. Das Quiz finden Sie in dieser Zeitung und digital auf Bazonline.ch. Sie können es auch am Spalenberg 45 ausfüllen, dort, wo ein Teil der BaZ-Redaktion für drei Tage zu Hause ist.

«BaZ uff dr Gass» – wir freuen uns auf Sie!

Marcel Rohr ist seit Dezember 2018 Chefredaktor der «Basler Zeitung». Zuvor leitete er 13 Jahre lang das Ressort Sport und war als Blattmacher tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.