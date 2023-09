«BaZ direkt» – der tägliche Podcast – Schweizer Städte werden zu Drogenhöllen – auch Basel? Immer mehr, immer reiner: Drogen verbreiten sich ungehemmt. Erinnerungen an den Platzspitz werden wach. Sebastian Briellmann Dina Sambar

Von den Drogen gezeichnet: Crack-Süchtige. Symbolfoto: Andre Penner (AP/Keystone)

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Spotify , Apple Podcast s oder Google Podcasts.

Es ist eine Freude, wenn vielleicht auch eine kleine: Auf dem Basler Hammerplätzli treffen sich keine Dealer mehr, sondern Anwohner, die schwatzen, grillieren – und, ganz wichtig, alle Menschen, die dort Zeit verbringen, mitintegrieren. Eine Idylle inmitten einer «Drogenhölle»? Immer mehr Schweizer Städte werden von Drogen überflutet, die immer stärker wirken, immer reiner sind.

Und in Basel? Ist es noch nicht so schlimm, konstatieren Dina Sambar und Sebastian Briellmann in dieser Folge von «BaZ direkt». Aber sie finden auch: Man sieht schon, dass man immer mehr Menschen sieht, die vom Leben mit der Sucht gezeichnet sind. Wie lange das wohl noch gut geht?

«BaZ direkt»: Das bewegt Basel Den Podcast können Sie kostenlos hören und abonnieren auf Spotify oder Apple Podcast . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie einfach nach «BaZ direkt».

Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.