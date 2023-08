«BaZ direkt» – der tägliche Podcast – Premierensendung: Der Super-Sommer erhitzt die Stadt – und Mass-voll erhitzt die Gemüter Warum viele Wetter- und Klimadebatten politisiert werden – und wieso eine Bürgerrechtsbewegung in Basel-Stadt einen schweren Stand haben dürfte. Sebastian Briellmann Nina Jecker

Provokateur vom Dienst: Nicolas A. Rimoldi Foto: Julien Grindat (Keystone)

Ist es nicht okay, einfach mal Freude zu haben, wenn man sich bei 30 Grad oder mehr im Rhein abkühlen kann? Doch, ist es, finden BaZ-Autor Sebastian Briellmann und Nina Jecker, stellvertretende Chefredaktorin, in der Premierensendung des neuen Podcasts «BaZ direkt».

Ein weiteres, na klar, heisses Thema: Was will Mass-voll im Kanton Basel-Stadt erreichen? Und warum will die SVP von dieser Bewegung hier nichts wissen?

