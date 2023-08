«BaZ direkt» – der tägliche Podcast – Kuss-Affäre: Gerechtfertigte Empörung – oder hochgejazzte Aufregung? Immer neue Videos sorgen für immer neue Spekulationen. Wie damit umgehen? Sebastian Briellmann Dina Sambar

Fussball-Boss Rubiales küsst die Spielerin Hermoso. Foto: Imago Images

Das letzte Video sorgt für neuerliche Aufregung. Spanische Weltmeisterinnen lachen im Mannschaftsbus über den «Skandal-Kuss», den der spanische Fussball-Boss Luis Rubiales der Spielerin Jenni Hermoso auf den Mund gedrückt hat. Als der Chef reinkommt, singen sie: «Küssen, küssen, küssen.»

Nichts deutet auf einen sexuellen Übergriff hin in diesem Moment. Aber: Hermoso hat genau das erlebt, schreibt sie in einem Communiqué. Sie habe diesen Schmutz nicht gewollt. Ein No-go von Rubiales, der sich daraufhin theatralisch an die Weltöffentlichkeit gewandt und ins Mikrofon gerufen hat: «Ich trete nicht zurück.»

Was ist da los? Dina Sambar, stellvertretende Ressortleiterin des Teams Kultur und Gesellschaft, findet es richtig, dass die Machtstrukturen angeprangert werden. BaZ-Autor Sebastian Briellmann verurteilt die Aktion, sollte sie widerwillig gewesen sein, ebenfalls – kritisiert jedoch den hysterischen Hype, wie über die Affäre berichtet wird.

Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos

