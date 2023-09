«BaZ direkt» – der tägliche Podcast – Immer mehr Kulturschaffende: Weil es so viel staatliches Geld regnet? 30 Prozent mehr Künstler gibt es in Basel-Stadt – und im ganzen Land. Zu viel, insinuiert sogar das Bundesamt für Kultur. Sebastian Briellmann Mélanie Honegger

Warum gibt es immer mehr Künstler in diesem Land? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn die zuständigen Ämter weichen aus, wollen das erst untersuchen – aber immerhin lässt auch das Bundesamt für Kultur durchblicken: Es könnten wirklich zu viele sein. Sind die Menschen in der Schweiz plötzlich künstlerisch begabter als früher? Oder bietet der Staat mit seinen Millionen Franken an Fördergeldern einfach ein zu bequemes Leben im Zeichen der Selbstverwirklichung an? Kulturredaktorin Mélanie Honegger und BaZ-Autor Sebastian Briellmann diskutieren die wichtigsten Fragen.

«BaZ direkt»: Das bewegt Basel Den Podcast können Sie kostenlos hören und abonnieren auf Spotify oder Apple Podcast . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie einfach nach «BaZ direkt».

