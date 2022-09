Starker Zuwachs in der Verwaltung – Baut der Kanton Basel-Stadt auch mal Stellen ab? Seit 2011 ist die Basler Verwaltung um weit über 1000 Stellen gewachsen. Wie viele Funktionen wurden in dieser Zeit eingespart? Das Finanzdepartement kann zwar einige Beispiele nennen, aber keine genaue Zahl. Katrin Hauser

Es wird gemunkelt, der Kanton würde stets nur Stellen schaffen, nie aber welche abschaffen. Ist das wahr? Foto: Keystone

Die Basler Verwaltung wird immer grösser, und das gibt viel zu reden. Die letzten zehn Jahre zeigen, dass sie dreimal schneller wächst als die Bevölkerung des Kantons – die Kunden ebendieser Verwaltung also, wenn man so will. In einer Dekade hat der Personaletat um mehr als tausend 100-Prozent-Stellen zugenommen. Begründet wird dies oft mit wachsenden Bedürfnissen in der Bevölkerung.