Strassensanierung und Bachausbau – Bauprojekt in Reigoldswil wird 4 Millionen günstiger Die Baustelle an der Hauptstrasse in Reigoldswil ist laut den Verantwortlichen auf gutem Weg. Zudem sollen die Bauarbeiten rund 4 Millionen Franken günstiger ausfallen als geplant. Tobias Burkard

Das Bauprojekt in Reigoldswil wird wohl weniger kosten als erwartet. Foto: Tamedia Archiv

Gute Nachrichten von den Verantwortlichen von Kanton und Gemeinde zum Verlauf der Baustelle an der Hauptstrasse in Reigoldswil. Wie die «Volksstimme» berichtet, nehmen die Bauarbeiten einen erfreulichen Verlauf. Zudem wird das Bauprojekt ein paar Millionen Franken günstiger ausfallen als ursprünglich budgetiert.

Die Bauarbeiten an der Kantonsstrase und der Hinteren Frenke in Reigoldswil haben vor zwei Jahren begonnen. Nach langer Planung sprach der Landrat im Mai 2019 einen Kredit von 20,7 Millionen, um einerseits die baulich schlechte Strasse zu sanieren und andererseits einen genügenden Hochwasserschutz sicherzustellen. Letztmals kam es 1997 zu einem Hochwasserereignis. Damals trat die Hintere Frenke über die Ufer und überschwemmte entlang der Kantonsstrasse mehrere Liegenschaften.

Jonas Woermann, der verantwortliche Projektleiter des kantonalen Tiefbauamts, spricht gegenüber der «Volksstimme» von einer Baustelle, die grundsätzlich sehr gut verläuft und voraussichtlich wie vorgesehen im Sommer 2023 abgeschlossen sein wird. Ausserdem wird sie wahrscheinlich wesentlich günstiger als veranschlagt ausfallen.

Magerbeton und Nägel statt Spundwände

Die Prognose für die Endkosten liegt laut Woermann momentan bei rund 17 Millionen Franken, also rund 4 Millionen unter dem Vorschlag: «Wir werden finanziell also wesentlich besser abschliessen als budgetiert», sagt er gegenüber der «Volksstimme». Dieser grosse Kostenunterschied ist laut Woermann vor allem darauf zurückzuführen, dass bei der Baugrubensicherung auf das Stellen von Spundwänden verzichtet werden konnte. Stattdessen wurde die Böschung mit Magerbeton und Nägeln gesichert.

Der Kanton hatte für das Projekt ein partizipatives Vorgehen gewählt. So konnte die Bevölkerung an zwei Workshops ihre Vorschläge und Bedenken zum Projekt vorbringen. Nach der Planauflage 2015 sollte es nochmals drei Jahre dauern, bis die Einsprachen – unter anderem mit richterlichem Beschluss – erledigt waren. Nach der Aufnahme der Bauarbeiten hätten die Anstösser den Blick aber nach vorn gerichtet, so Woermann. Die restlichen Bauarbeiten bis zum nächsten Sommer sollen sich nun auf den Strassenbau konzentrieren.

