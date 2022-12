Reportage aus dem Jura – Baume-Schneiders geheimnisvolle Heimat Im Kanton Jura gibt es kein einziges Lichtsignal, dafür isst man einmal im Jahr ein Schwein vom Schnörrli bis zum Schwänzli. Ein Rundgang durch unentdeckte jurassische Gefilde. Philippe Reichen aus Ocourt

Pünktlich zur Fête de la Saint-Martin erfuhren die Jurassierinnen und Jurassier, dass ihre Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider für den Bundesrat kandidiert. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Die Neuigkeit erreichte die 74’000 Jurassierinnen und Jurassier an ihrem schönsten Tag des Jahres, der Fête de la Saint-Martin, dem Martinsfest. «Ja, ich will in den Bundesrat», gab die jurassische SP-Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider am 11. November in Bundesbern bekannt.

In Delsberg, Pruntrut, Saignelégier und Saint-Ursanne war es schon dunkel. Das Volk stand zur «heure de l’apéro» beisammen, nippte an Weissweingläsern und knabberte Flûtes, ein zartes Salzgebäck. Die Jurassier ahnten nicht, dass sich gerade die halbe Schweiz für ihren 839 Quadratkilometer grossen Kanton zu interessieren begann.

Ein Kanton mit sanften Hügeln und weitläufigen Wäldern. Ein Stück Land, das die Bürgerlichen regieren, das aber trotzdem meistens links stimmt.

Der 1978 als letzter Kanton gegründete Jura ist der vielleicht unbekannteste und unauffälligste Flecken Schweiz. Zu Unrecht. Der Landkanton steckt voller Geheimnisse und Überraschungen.

Vom Schnörrli bis zum Schwänzli

Die Gemeinde Genevez in der Ajoie gilt als Zentrum der Fête de la Saint-Martin. Nach einem opulenten Essen feiern die Jurassier bis in die frühen Morgenstunden, nicht selten auf Tischen und Bänken. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Volksfeste gibt es im Jura jahrein, jahraus. Als Fest der Feste gilt aber die Fête de Saint-Martin am zweiten November-Wochenende. Sein Ursprung: Bauern und Landarbeiter feierten jeweils das Ende ihrer Arbeit auf dem Feld mit einem opulenten Festmahl.

Im Spätherbst schlachteten sie die gut gemästeten Schweine und riefen ihre in der halben Welt verstreuten Bauernfamilien zurück auf den heimischen Hof. Auf die Tische kam alles, was man von den Sauen essen konnte: vom Schnörrli bis zum Schwänzli.

Noch heute sitzen Jurassierinnen und Jurassier stundenlang an den Tischen, feiern, tratschen und essen sich vom Rahmkuchen «La Totché» über eine kräftige Bouillon, «le boudin» (die Blutwurst), Schinken, Innereien bis zum Sauerkraut mit Speck. Rot- und Weisswein vervollkommnen die Opulenz. Und am Ende schlürfen sie ein Gläschen Damassine, den heimischen Pflaumenschnaps.

Als Zentrum des Martinsfests gilt die Gemeinde Genevez in der Ajoie, wo die Gäste nach dem Festschmaus bis in die frühen Morgenstunden tanzen – und sich in der Regel nach Hause fahren lassen (müssen).

Kein Rotlicht im ganzen Kanton

Im Kanton Jura gibt es kein einziges Lichtsignal, dafür Dutzende Kreisel, wie jener in der Ortausfahrt von Pruntrut nach Courtedoux. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Wer durch den Jura fährt, hat ziemlich freie Fahrt. Im ganzen Kanton steht kein einziges Lichtsignal. Das ist schweizweit einzigartig. Das letzte Rotlicht wurde im Jahr 2000 in der Hauptstadt Delsberg demontiert.

Die Einheimischen feiern das Fehlen von Rotlichtern als Lebensqualität. Den Verkehrsfluss garantieren unzählige Kreisel, die überall und in mehr oder weniger gelungenen Gestaltungsformen gebaut wurden.

Staufrei ist aber auch der Kanton Jura nicht. Jeweils ab Mitte Nachmittag droht auf der Autobahn Transjurane der Stillstand. Einheimische geben für dieses Phänomen gerne den französischen Grenzgängerinnen und Grenzgängern die Schuld, die bis nach Biel und sogar nach Thun fahren, um sich hohe Saläre zu sichern und ihre Arbeitgeber mit tiefen Lohnsummen zu beglücken.

Milliarden für den Jura

Der Bau der Autobahn A16, auch Transjurane genannt, dauerte 30 Jahre und kostete 6,5 Milliarden Franken. Foto: Stefan Meyer (Keystone)

Generell gilt der Jura als Tieflohngegend, auch wenn das Bruttoinlandprodukt und ebenso die Konsumentenpreise in den letzten Jahren kräftig anzogen. Er bleibt aber ein strukturarmes Randgebiet und kassiert darum jährlich über 150 Millionen Franken aus dem nationalen Finanzausgleich.

Das grösste Geschenk machte die Schweiz dem Jura aber mit dem Bau der Autobahn A16, der sogenannten Transjurane. Die Bauarbeiten dauerten 30 Jahre und kosteten 6,5 Milliarden Franken.

Wer heute die Autobahn befährt, erahnt die Gründe. Die Fahrt geht durch Tunnels, über Brücken und entlang von Galerien, die in topografisch anspruchsvolle Gebiete gebohrt und gepflastert wurden. Bohrmaschinen blieben im bröselnden Jurakalk schon mal stecken. In der Ajoie mussten die Bauarbeiten gar einst unterbrochen werden, weil Bauarbeiter Spuren von Dinosauriern entdeckten.

Hat der teure Autobahnbau sich gelohnt? Der Fahrkomfort könnte besser nicht sein. Und der Jura bleibt, was er immer war: ein Randgebiet.

Der reiche Nachbar Basel

Das jahrelange Warten hat ein Ende: Im Oktober 2021 bekommt der Kanton Jura endlich sein eigenes Theater. Foto: Noemi Cinelli (Keystone)

Dass der Kanton ein Randgebiet ist, ändert auch die Nachbarschaft zum dicht besiedelten Basel nicht. Im Mittelalter standen weite Teile des Juras unter der Fuchtel des Fürstbistums Basel.

Noch heute hat sich der Jura nicht gänzlich von Basel losgesagt. 2021 bekam der Kanton endlich sein eigenes Theater, das Théâtre du Jura in Delsberg. Der Bau kostete 24 Millionen Franken. Der Jura bettelte auch in Basel nach Geld. Die damalige Finanzdirektorin Eva Herzog öffnete den Nachbarn die Tür. Die Jurassier verkauften Herzog ihren Kulturort als «französischsprachiges Theater von Basel». Die Idee verfing am Rheinknie. Der Stadtkanton überwies dem armen Nachbarn einen schönen Batzen: 300’000 Franken.

Internationales Interesse hat das Theater bislang zwar nicht geweckt, aber die kulturelle Identität einer ganzen Region gestärkt.

Das beste Bier der Welt

Berufsrebell und weltbekannter Bierbrauer: Jérôme Rebetez in seiner Brasserie BFM. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

In den Fokus der Weltöffentlichkeit geraten Jurassier aber durchaus. Jérôme Rebetez aus Saignelégier gelang aber Denkwürdiges. 2009 kürte die «New York Times» sein eichenfassgereiftes Craft Beer mit dem Namen «Abbaye de Saint Bon-Chien» zum besten Bier des Jahres.

Das Sour Ale wurde Rebetez’ unternehmerischer Zaubertrank. Der Brasseur beliefert mit seiner 1997 in Saignelégier, mitten in den Freibergen gegründeten Brauerei BFM, Bars und Restaurants in der halben Welt. Rebetez selbst lehnt sich nicht zurück. Wie ein Alchemist tüftelt der studierte Önologe nach dem perfekten Gerstensaft, nach hochkomplexen Bouquets, die es mit teuren Bordeaux-Weinen aufnehmen können.

Alle paar Monate wirft der Berufsrebell wieder ein neues Craft Beer auf den Markt. Seinen Wurzeln ist er treu geblieben, der Jura ist seine Heimat. Seine Brasserie samt Konzertbühne, Restaurant und Biershop steht noch immer im Mini-Industrieviertel in Saignelégier. Das alternative Interieur hat etwas Patina angesetzt, der unternehmerische Erfolg verbirgt sich dahinter. Seit einigen Monaten betreibt BFM ein nigelnagelneues Produktionsgebäude.

Die fünf Trouvaillen zeigen: Der Jura feiert, der Jura leidet, der Jura lässt es sich gut gehen. Noch fehlt dem Kanton aber etwas bis zur absoluten Glückseligkeit: eine jurassische Bundesrätin in Bern. Elisabeth Baume-Schneider könnte ihrer Heimat diesen Wunsch erfüllen. Sie würde den Jura etwas weniger zum Randgebiet machen – und den Kanton wieder etwas nach Bern rücken.



Philippe Reichen ist seit 2012 Westschweizkorrespondent mit Sitz in Lausanne. Er hat an den Universitäten in Zürich und Freiburg im Breisgau Geschichte, Philosophie und Allgemeines Staatsrecht studiert. Mehr Infos @PhilippeReichen

