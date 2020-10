Mehr Tierschutz – Baujagd soll im Baselbiet verboten werden Der Landrat hat am Donnerstag die erste Lesung zum revidierten Jagdgesetz durchgeführt. Ein schmerzhafter Prozess steht damit vor seinem Ende. Thomas Gubler

Dachse und Füchse sollen künftig im Baselbiet nicht mehr mit Hunden in ihren Höhlen gejagt werden dürfen. Foto: 20 Minuten

Lang war der Weg zu einem neuen Baselbieter Jagdgesetz; doch jetzt kommt ein Ende in Sicht. Sechs Jahre nachdem die Regierung den ersten Entwurf in die Vernehmlassung geschickt hatte, hat der Landrat am Donnerstag das Gesetz in erster Lesung beraten – und dabei Akzente zugunsten des Tierwohls gesetzt: So sollen in der Kommission für Wildtiere nicht nur die Einwohnergemeinden, die Jagd, die Landwirtschaft, der Naturschutz und die Waldwirtschaft Einsitz erhalten, sondern auch Vertreter des Tierschutzes. Die sogenannte Baujagd würde künftig grundsätzlich verboten und nur in bewilligungspflichtigen Ausnahmefällen zugelassen. Bei der Baujagd wird ein Hund in den Fuchs- oder Dachsbau geschickt, der das Wildtier ans Tageslicht treiben soll, damit es vom Jäger oder der Jägerin geschossen werden kann. Die Methode wird als tierquälerisch kritisiert, weil sie grosse Verletzungsgefahren für Wild und Hund birgt.

Vor allem die SVP, welche grundsätzlich bemängelte, dass die Jäger von der vorberatenden Kommission nicht angehört worden seien, wandte sich gegen die beiden Neuerungen. «Wir können hier nicht die Allwissenden spielen und die Hauptbetroffenen nicht anhören», sagte SVP-Fraktionssprecher Markus Graf. Mit ihrem Antrag, dem Tierschutz keinen Einsitz in die Wildtierkommission zu gewähren, scheiterte die SVP indessen mit 43 zu 33 Stimmen.

Kanton Thurgau als Vorreiter

Ebenso vehement kämpfte Graf gegen das Verbot der Baujagd. Diese werde im Kanton Baselland gar nicht mehr praktiziert. «Warum also etwas verbieten, das gar nicht betrieben wird?», fragte der Maispracher. Allerdings, so Graf weiter, sollte man sich die Option für Krankheitsfälle bei Füchsen und Dachsen offenhalten. Ein Argument, das Marco Agostini gar nicht nachvollziehen konnte: «Man kann doch nicht einen Hund zu einem kranken Tier in den Bau schicken», meinte der Landrat der Grünen. Unterstützung erhielt Graf dagegen von Jürg Vogt (FDP): Die Jäger wüssten selber am besten, welche Methode wann angebracht sei, meinte der Allschwiler Landwirt.

Mit 45 zu 35 Stimmen lehnte der Landrat aber Grafs Streichungsantrag ab. Womit einiges darauf hindeutet, dass mit Baselland ein weiterer Kanton die in weiten Teilen der Bevölkerung als grausam empfundene Baujagd verbietet. Im April 2017 hat der Thurgau als erster Schweizer Kanton die Baujagd verboten. Der Kanton Zürich hat den gleichen Weg eingeschlagen. Hingegen lehnte der Solothurner Kantonsrat diesen Sommer einen entsprechenden Antrag der SP-Fraktion deutlich ab.

Schliesslich konnte Markus Graf aber doch noch einen Erfolg verbuchen. Sein Vorschlag für eine mildere und liberalere Fassung der Ankündigungs- und Signalisationspflicht bei der lauten Jagd kam mit 57 zu 28 Stimmen durch.

Nach der gestrigen Parlamentsdebatte steht ein Revisionsprozess vor einem erfolgreichen Schluss, der 2014 denkbar unglücklich gestartet war. Ein erster Entwurf fiel in der Vernehmlassung durch, weil das Jagdregal von den Gemeinden zum Kanton wechseln sollte. In der Folge wurde die Revision sistiert und ein Leitbild «Wild beider Basel» erarbeitet. Ab 2018 wurde dann eine neue Revisionsvorlage in Zusammenarbeit mit dem Verband Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) aufgegleist.