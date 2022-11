Sissach – Baugesuch für gleich drei grosse Wohnhäuser eingereicht Sissach verändert sein Gesicht. Beim Bahnhof soll bis Sommer 2025 auf gleich drei Grundstücken eine grosse Überbauung mit bis zu 24 Eigentumswohnungen entstehen. Simon Erlanger

Auf diesem Areal hinter dem Sissacher Bahnhof zwischen Gartenweg und Rössligasse sollen bis 2025 bis zu 24 Eigentumswohnungen entstehen. Gebaut wird auf drei Grundstücken. Screenshot: Google Maps

Das Areal rund um den Sissacher Bahnhof wird in den nächsten Jahren ein neues Gesicht erhalten. So sind auf drei nebeneinanderliegenden Grundstücken beim Bahnhof gleichzeitig grössere Überbauungen geplant. Das meldet die Sissacher «Volksstimme» am Dienstag.

Entsprechende Baugesuche seien eingegeben worden. So sollen zwischen dem Cheesmeyer und dem Bahnhof-Hauptgebäude sowie hinter der Tschudy-Wystube und auf dem Areal der früheren Sixmadun drei untereinander verbundene Häuser mit insgesamt 22 bis 24 Eigentumswohnungen entstehen.

Für Zuzüger und Senioren

Die definitive Anzahl der 3,5- bzw. 4,5-Zimmer-Wohnungen richte sich danach, ob sich Interessenten für zwei Gewerbelokale mit je 100 Quadratmetern Fläche finden liessen, zitiert die «Volksstimme» Projektleiter Rolf Bühler. Zur Überbauung wird auch eine Einstellhalle mit 27 Parkplätzen gehören.

Die äusserst zentrale Lage der neuen Wohnhäuser soll neben Zuzügern auch eine einheimische ältere Klientel anlocken, der das eigene Haus zu gross oder zu abgelegen geworden ist und die näher ans Zentrum rücken will. Baubeginn ist Mitte 2023. Bezugsbereit sollen die Wohnungen Anfang Sommer 2023 sein.

