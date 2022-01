Ein Naturpark im Baselbiet? – Bauern sind «kritisch bis ablehnend» Der mehrfach gescheiterte Jurapark Baselland soll unter neuem Namen doch noch zum Fliegen kommen. Die Landwirtschaft sieht wenig Nutzen und fühlt sich ausgeschlossen. Jan Amsler

Überwiegen die Vorteile eines Naturparks mehr als die Bürokratie? Landwirte sind skeptisch. Im Bild: Die Feldscheune Niederbölchen bei Eptingen Foto: Florian Baertschiger

Die Idee eines Juraparks Baselland gibt es schon seit fast zwei Jahrzehnten. Gegen 2009 wurde sie konkret, und der Landrat hatte bereits eine Viertelmillion Franken ins Budget eingestellt. Doch das Projekt scheiterte am Widerstand in einzelnen entscheidenden Gemeinden, insbesondere in Diegten. Auch eine Charmeoffensive von verschiedenen Verbänden nützte nichts, sodass ein weiterer Anlauf ebenso ohne Erfolg blieb. Daraufhin beschlossen die Unterstützenden, die Sache vorerst ruhen zu lassen.