Sek Hinterzweien soll erweitert werden – Baudirektion übergeht den Landrat Der Kanton Baselland hat einen Projektwettbewerb für ein neues Sekundarschulgebäude in Muttenz gestartet. Doch der Landrat hat die Projektierung noch gar nicht bewilligt. Thomas Dähler

Das Sekundarschulhaus Hinterzweien soll erweitert werden. Mit einem zusätzlichen Gebäude kann die Sek in Muttenz an einem einzigen Standort konzentriert werden. Foto: Dominik Plüss

Der Bericht der Bau- und Planungskommission zur diesen Donnerstag im Landrat traktandierten Vorlage über die Projektierung des Erweiterungsbaus für die Sek Hinterzweien hat es in sich: Im Laufe der Diskussion in der Kommission über die mögliche Priorisierung von Holz als Baustoff mussten die Vertreter der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) erklären, dass die Spielregeln nicht mehr geändert werden könnten, weil der Wettbewerb bereits gestartet sei – ohne den Beschluss des Landrats abzuwarten.

Die Kommission habe dies «mit Erstaunen» zur Kenntnis genommen. Gerechtfertigt hat die Verwaltung ihr Vorprellen mit dem Hinweis, dass vom gesamten Planungskredit in Höhe von 2,95 Millionen Franken bereits 300’000 Franken für die strategische Planung bewilligt worden sind. Den Wettbewerb bereits ausgeschrieben habe die BUD, weil die Vorlage «verzögert» vor den Landrat komme und beim Wettbewerbsverfahren «zahlreiche zeitliche Abhängigkeiten» bestünden. Geplant ist, den Baukredit in der zweiten Hälfte 2024 zu verabschieden und das Gebäude Anfang 2028 in Betrieb zu nehmen.