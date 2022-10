Keine gesicherte Zufahrt – Baubewilligung für Mehrfamilienhaus wurde voreilig gewährt Das Kantonsgericht heisst die Beschwerde des Grundstücksnachbarn gut. Der Entscheid der Vorinstanz ist hinfällig. Thomas Gubler

Diese Stützmauer entlang der Hauptstrasse sollte für die Zufahrt beseitigt werden. Foto: Thomas Gubler

Wer ein Haus bauen will, muss über eine gesicherte Erschliessung des Bauobjekts verfügen. Fehlt diese oder steht sie rechtlich auf unsicherer Grundlage, indem die Zufahrtsmöglichkeit beispielsweise nur aus einem Wegrecht über eine Nachbarparzelle besteht und dessen Eigentümer sich erst noch gegen das Projekt wehrt, kann keine Baubewilligung erteilt werden. Dies hat die Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (VV) des Kantonsgerichts Baselland am Mittwoch einstimmig entschieden und die Beschwerde eines Grundstücksnachbarn und Wegrechtsgebers gutgeheissen. Eine von der Vorinstanz – wenn auch mit Auflage – erteilte Baubewilligung für ein Mehrfamilienhaus in der Oberbaselbieter Gemeinde Ormalingen ist dadurch hinfällig.