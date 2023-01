Allschwil erneuert sich – Baubeginn für neuen Freizeitpavillon Nach rund vierzig Jahren erneuert die Gemeinde Allschwil den Holzpavillon beim Freizeithaus. Der Ersatzbau kostet insgesamt rund 3,28 Millionen Franken. Simon Erlanger

Über vier Jahrzehnte lang diente der einfache Holzpavillon dem Allschwiler Freizeithaus als Anbau und zentrale Räumlichkeit. Nun wird er durch einen teuren Neubau ersetzt. Foto: zvg/Gemeinde Allschwil

Der Pavillon im Allschwiler Freizeithaus sei bald Geschichte, so die Gemeinde Allschwil am Montag. Nach rund 40 Jahren im Dienste des Jugendtreffs und genutzt für unzählige Privatanlässe sowie für ein vielseitiges Kursprogramm werde der Holzpavillon am Hegenheimermattweg 76 Anfang Februar 2023 abgerissen.

Als letzter Höhepunkt fand am Samstagabend der «Altbau-Rave» für Ü-18-Besucherinnen und -Besucher statt. Nach dieser Abschiedsveranstaltung wurden Gebäude und Schopf geräumt und für den Abbruch vorbereitet.

Neubau kostet Millionen

Die Eröffnung des neuen Anbaus soll im August 2024 erfolgen. Für Abbruch und Neubau bewilligte der Einwohnerrat im Juni 2021 rund 3,28 Millionen Franken.

Während der gesamten Bauzeit werde ein Teil des Geländes des Jugendtreffs für die Baustelleneinrichtung genutzt und sei nur eingeschränkt nutzbar. So bräuchten der Kran, die Baumaschinen, das Materiallager und die Unterkunft der Bauarbeiter viel Fläche. Der Parkplatz falle darum zum grossen Teil weg. Das Programm im Freizeithaus und die Öffnungszeiten im Jugendtreff werden, wie die Gemeinde schreibt, je nach Situation und Bauabschnitt leichte Änderungen erfahren.



