Zubringer Bachgraben Allschwil – «Baubeginn 2024 war illusorisch» Die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion hält den von Allschwil geforderten runden Tisch für «eher kontraproduktiv». Daniel Aenishänslin

Der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber verkündete am Rande der Medienkonferenz zum Budget, dass die Zubringerstrasse zum Entwicklungsgebiet Bachgraben erst 2027 gebaut werden könne. Foto: Lucia Hunziker / Tamedia AG

«Der Kanton versteht die in Allschwil vorhandene Ungeduld», sagt Nico Buschauer, Mediensprecher der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion. Der Allschwiler Gemeinderat forderte unlängst einen runden Tisch, um sich mit allen am Projekt Zubringer Bachgraben Allschwil (Zuba) Beteiligten auszusprechen. Das Ja zum Ausbau des Hochleistungsstrassennetzes interpretiert der Gemeinderat als Zeichen, mit dem Bau des Zuba wie einst geplant 2024 zu beginnen. Der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber verkündete jedoch am Rande der Medienkonferenz zum Kantonsbudget, es könne erst ab 2027 gebaut werden. Im Gebiet Bachgraben entsteht gerade eine neue Hochburg für Hochtechnologie und Life Sciences, die 6000 Arbeitsplätze mit sich bringen soll.