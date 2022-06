Bahnhofknoten Liestal – Bauarbeiten schreiten voran Der Liestaler Bahnhof verändert sich immens, auch weil die Stadt ein paar Projekte beisteuert. Und die Waldenburgerbahn ist schon fast auf der Zielgeraden. Daniel Aenishänslin

Die Stadt Liestal sowie SBB und BLT orientierten am Bahnhof Liestal, wie weit die Arbeiten am Knotenpunkt fortgeschritten sind. Foto: Dominik Plüss

«Das ist eine Operation am offenen Herzen mitten in der Stadt», sagte Rolf Schwarb, Gesamtprojektleiter Vierspurausbau der SBB, über die Bautätigkeiten in Liestal entlang der Gleise. Auf einem Baustellenrundgang am Freitag präsentierte er, was es bereits zu zeigen gibt. Auffallend: Die Personenunterführungen fallen sehr grosszügig aus. Natürlich sind die neuen Unterführungen alle behindertengerecht.