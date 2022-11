FC Rheinfelden – Bauarbeiten für neues Clubhaus beginnen mit Verzögerung Auf dem Sportplatz Schiffacker soll ein Clublokal inklusive Garderoben für den FC Rheinfelden entstehen. Die Bauarbeiten beginnen am nächsten Montag. Lea Buser

Eine Visualisierung des geplanten Clublokals mit Garderoben, das am Südrand des Hauptspielfelds gebaut werden soll. Damit soll ein Überblick über das Spielgeschehen von der Terrasse aus ermöglicht werden. Foto: Stadtverwaltung Rheinfelden

Eigentlich sollte das neue Clubhaus des Fussballclubs Rheinfelden im kommenden Frühling bezogen werden. Die Bauarbeiten, die gemäss Stadtverwaltung am Montag, 7. November, beginnen, sollen aber knapp ein Jahr dauern. Somit werden das neue Clublokal inklusive Garderoben erst Ende 2023 fertiggestellt werden.

Die Verzögerungen ergeben sich als Folge von Kostensteigerungen, wie Rheinfeldens Stadtschreiber Roger Erdin sagt. Deshalb musste alles nochmal sorgfältig überprüft werden. Dasselbe sei beim FC Rheinfelden der Fall, der die Innenausstattung des Clubhauses selbst vornimmt. Gründe für die Kostenerhöhungen seien einerseits die steigenden Energiepreise und andererseits Lieferkettenprobleme bei allen möglichen Baustoffen.

Ein zeitgemässes Clublokal

Bereits im Juni 2021 genehmigte die Einwohnergemeindeversammlung Rheinfeldens einen Verpflichtungskredit von 1,75 Millionen Franken für das Bauprojekt auf dem Sportplatz Schiffacker. Der FC Rheinfelden habe in den vergangenen Jahren ein stetes Wachstum an Mitgliedern zu verzeichnen. Diese positive Entwicklung führe jedoch zu Platzproblemen: «Zentral ist, dass wir mit den jetzigen Lokalen zu wenige Garderobengebäude haben», sagt Roger Erdin.

In diesem Zusammenhang habe der Fussballclub kommuniziert, dass er ein zeitgemässes Clublokal realisieren möchte. «Mit diesem Bauprojekt erreicht man das jetzt», so Erdin. Das Gebäude soll mit einer Wärmepumpe beheizt werden und eine Fotovoltaikanlage so viel wie möglich des eigenen Stromverbrauchs abdecken.

Das Clubhaus mit Garderoben soll sich am Südrand des Hauptspielfelds befinden. Damit wird neu ein Überblick auf das Spielgeschehen ermöglicht.

