Notstrom aus der Garage – Batterien von E-Autos können helfen, die Stromkrise zu meistern Autoakkus könnten bei einer Strommangellage überbrücken. Die Technik ist bereit. Doch die Strombranche ist noch zurückhaltend.

Einstecken und aushelfen: Testweise speisen fünfzig Autos von Mobility Strom ins Netz, wenn er dort dringend benötigt wird. Ist bidirektionales Laden bald Standard in den Garagen? Foto: PD

Die Idee ist hoch spannend: Der Akku des Elektroautos könnte als Stromspeicher fürs eigene Haus genutzt werden. Damit liesse sich die Energie aus den Solarzellen bunkern, bis man sie fürs Kochen, Heizen oder für die Beleuchtung wieder benötigt. Und das, ganz ohne dass man einen zusätzlichen Akku in den Keller stellen muss.

Mehr noch: Das Auto könnte in Zukunft dafür sorgen, dass die öffentliche Energieversorgung stabiler wird. Denn die in Fahrzeugen verbauten Hochleistungsakkus sind ideal, um kurzfristige Strommangellagen auszugleichen.

Bislang war dies nicht viel mehr als eine Idee. Doch nun nimmt das Geschäft mit dem sogenannten bidirektionalen Laden Fahrt auf: Die Autoteilgenossenschaft Mobility hat angekündigt, testweise fünfzig ihrer Elektrofahrzeuge so ans Stromnetz anzuhängen, dass diese bei Bedarf Energie zurückspeisen können.

Und vergangene Woche gab die Amag-Gruppe bekannt, die auf Solarinstallationen spezialisierte Firma Helion übernehmen zu wollen. Denn der VW-Importeur möchte in Zukunft Steckerfahrzeuge gleich zusammen mit Fotovoltaikanlagen verkaufen. Und setzt auf bidirektionales Laden: Grosse, vernetzte Akkus würden künftig als dezentrale Speicher zum Stabilisieren des Stromnetzes genutzt, erklärt Amag-Geschäftsführer Helmut Ruhl. «Wir wollen in diesen Bereich investieren und neue Geschäftsmodelle entwickeln.»

Es ist bereits heute grundsätzlich möglich, Autoakkus für den Haushalt oder fürs gesamte Netz zu nutzen. Doch noch sind die wenigsten Autos mit der nötigen Technik ausgestattet. Viele Hersteller verbieten ihren Kundinnen und Kunden sogar, die Akkus als Pufferspeicher zu nutzen. Wer es trotzdem wagt, verliert unter Umständen die Garantie. Die meisten aktuellen Ladestationen pumpen zudem den Strom nur in eine Richtung.

Standardmässig verbaut ist die neue Ladetechnik in Fahrzeugen von Honda, Mitsubishi und Nissan. Dass drei Hersteller aus Japan zu den Pionieren gehören, ist kein Zufall: Nach dem Unglück in Fukushima förderte der Staat das bidirektionale Laden. Daher wurde auch der Chademo-Anschluss bevorzugt, der sich dafür eignet. Mittlerweile bieten auch die südkoreanischen Hersteller Hyundai und Kia entsprechende Autos an. Und viele andere arbeiten daran. Etwa die VW-Gruppe, die ein Viertel des Schweizer Markts abdeckt.

Es braucht finanzielle Anreize

Bis Autoakkus aber in grösserem Stil zur Versorgungssicherheit beitragen, gibt es einige Hürden zu überwinden. Zuallererst müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer davon überzeugt werden, einen Teil ihres Akkus freizugeben. Doch das wollen viele nicht. Sie befürchten, dass die zusätzlichen Ladezyklen ihren Akku schneller altern lassen. Und vor allem: dass ihr Auto wegen zu tiefer Ladung unterwegs stehen bleibt.

«Der Speicher auf Rädern macht grossen Sinn.» Marco Piffaretti, Rückladepionier

Marco Piffaretti kennt diese Befürchtungen. Der Rückladepionier und Mitgründer des auf diese Technologie spezialisierten Schweizer Unternehmens Sun2Wheel teilt sie aber nicht: Moderne Akkus alterten kaum noch, sagt er. Die Autos seien zudem so gebaut, dass sie auch für eine Ferienreise taugten. «Für den Alltag sind die Akkus meist überdimensioniert.» Oft lasse sich ein Drittel bis zur Hälfte der Kapazität als externer Speicher nutzen. Stehe doch mal eine längere Fahrt an, deaktiviere man die Freigabe einfach in der Steuerungsapp.

Piffaretti appelliert an die Elektrizitätsbranche. Diese müsse fortan auf Netzanschlussgebühren verzichten und die richtigen finanziellen Anreize schaffen. Das Rad muss dabei nicht neu erfunden werden, denn eine Börse für sogenannte Regelenergie ist längst in Betrieb: Bei einem plötzlichen Strommangel kauft Swissgrid automatisiert innert Sekunden Strom ein – mitunter auch von privaten Anbietern wie Rechenzentren. Wie hoch die Vergütung sein soll, legen jene fest, die den Strom liefern. Sprich: Wer die Autobatterie als Quelle für Regelenergie zur Verfügung stellt, kann damit verdienen.

Konkurrenzieren Autoakkus die Pumpspeicherwerke?

«Der Speicher auf Rädern macht grossen Sinn», sagt Marco Piffaretti. «Die Zeit ist nun reif dafür. Bidirektionales Laden kann dazu beitragen, dass wir die Energiewende schaffen.»

Das Problem: Solaranlagen und Windräder liefern bloss zu bestimmten Zeiten Strom. Da dieser nicht zwingend dann benötigt wird, muss er zwischengespeichert werden. Bislang war das vorab die Aufgabe der Pumpspeicherkraftwerke. Sie sind etwa sehr gut geeignet, um den mit Fotovoltaikanlagen im Sommer produzierten Strom für die Heizperiode im Winterhalbjahr zwischenzuspeichern.

Akkus hingegen spielen ihre Stärken aus, wenn eine kurzfristige Mangellage ausgeglichen werden muss. Nach dem plötzlichen Ausfall eines Kraftwerks können sie innert Sekunden liefern. Bei Pumpspeicherkraftwerken braucht es etwas mehr Vorlauf.

«Die Akkus sind keine Gefahr für die Pumpspeicher, aber eine gute Ergänzung.» Marco Piffaretti, Rückladepionier

«Wir sollten die Pumpspeicherkraftwerke in Zukunft vorab als saisonalen Speicher nutzen», sagt Marco Piffaretti. «Kurzfristige Schwankungen gleichen wir besser mit Autobatterien aus.» Das sehen nicht alle Energieversorger so, wie er sagt. Insbesondere jene nicht, die eigene Kraftwerke betreiben und im Geschäft mit dem Regelstrom lange Monopolisten waren. Allerdings drehe der Wind allmählich. Im Vergleich zu den grossen Seen sei die Speicherleistung aus der Garage sowieso klein, sagt er. «Die Akkus sind keine Gefahr für die Pumpspeicher, aber eine gute Ergänzung.»

Was passiert, wenn der Strom vom Hausdach gerade nicht benötigt wird? Dann wird er im Akku des Elektroautos zwischengespeichert. Zwei Monteure der Firma Helion, die neu der Autoverkäuferin Amag gehört. Foto: PD

Grundsätzlich mache es Sinn, die Akkus von Elektrofahrzeugen als Stromspeicher oder als Quelle für Regelstrom zu benutzen, sagt Marisa Fetzer, Mediensprecherin der BKW. Sie weist aber darauf hin, dass vorerst bloss ausgewählte Fahrzeuge aus dem asiatischen Raum genutzt werden können. Zudem sei eine bidirektionale Ladestation weitaus teurer als eine herkömmliche. «Deshalb muss im Einzelfall abgeklärt werden, ob sich eine solche Investition lohnt.» Zudem muss geprüft werden, ob der Energieversorger die Rückspeisung akzeptiert.

Auch Sophia Siegenthaler von der Kommunikationsabteilung der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich warnt vor allzu grossen Erwartungen. Vor der Installation müssten diverse technische Fragen geklärt werden. Hinzu komme, dass in den meisten Liegenschaften die Kapazität der Zuleitung begrenzt sei. Für bidirektionales Laden müsse sie oftmals ausgebaut werden. «Das ist in der Regel teuer und aufwendig.» Sinnvoll könne hingegen sein, wenn die Autobatterie als Stromspeicher im eigenen Haushalt genutzt werde. «Das ist auch einfacher umsetzbar.»

