Trennung nach 26 Jahren – Basta! Basler Grüne servieren Partnerin ab Das Grün-Alternative Bündnis ist nicht mehr. Warum, wieso jetzt, und droht nun ein Rosenkrieg? Eine Aufarbeitung in vier Akten. Sebastian Briellmann Jan Amsler

Basta-Grossrätin Tonja Zürcher, Grünen-Chef Benjamin van Vulpen und Basta-Co-Präsidentin Sina Deiss in glücklicheren Zeiten (von links). Foto: Pino Covino

Manchmal überwiegt der Frust so sehr, dass auch politische Überzeugungen auf der Strecke bleiben müssen. Als Laurin Hoppler, der Grossrat des Grün-Alternativen Bündnisses (GAB), am Dienstagabend im Internet launig-ironisch in die Runde fragt, ob er mit Easyjet in die Ferien fliegen dürfe, da kommt die Antwort der Jungpartei prompt: «Kasch mache, was du willsch! Mami und Papi hän sich trennt!»

Was das Junge Grüne Bündnis (JGB) meint: Das GAB ist nicht mehr, einseitig aufgekündigt von den Grünen, die also nicht mehr mit der Basta zusammen sein wollen. Für die Grossratswahlen in gut zwei Jahren wird man mit einer eigenen Liste antreten. Eine politische Scheidung. Nach 26 Jahren.