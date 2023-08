Bäume statt Autos im St. Johann – Baslerinnen und Basler feiern die Idee von autofreien Strassen in der Stadt Am Superblock-Fest standen auf Parkplätzen 100 Bäume, Büsche und Tannen. Die Mülhauserstrasse blieb für den Verkehr gesperrt – und sah ungewöhnlich grün aus. Tanja Opiasa

Am Samstag blieb die Mülhauserstrasse im St. Johann für den Verkehr gesperrt. Statt Autos standen Strohballen auf den Parkplätzen. Foto: Pino Covino

Wie würde eine autofreie Quartierstrasse aussehen? Dieses Szenario wurde am Superblock-Fest zelebriert. Dessen Initianten bespielten die Mülhauserstrasse am Samstag mit Cafés, Infoständen und «Verweilecken». Hinter der Aktion steht das Bündnis «Grüne Superblocks Basel», das sich für autofreie Bezirke engagiert. Dies bisher auf politischer Ebene – die Petition für ein grünes St. Johann wird im September beim Grossen Rat eingereicht. Am Sommerfest mit politischer Agenda sucht das Bündnis nun erstmals den direkten Kontakt zur breiten Öffentlichkeit.

Neongrüne Schrift auf schwarzer Fahne: «Superblock-Fest» steht auf den Bannern, die die Zufahrt zur Mülhauserstrasse symbolisch sperren. Dass die Strassensperrung im Vorfeld einige Runden bei der Allmendverwaltung erforderte, räumt Mitorganisator Björn Slawik später ein. «Insgesamt zeigte sie sich aber sehr kooperativ», sagt Slawik. Dies gelte auch für die Autofahrerinnen und Autofahrer, die ihre Fahrzeuge wegstellen mussten.

Statt Autos stehen Strohballen auf den Parkplätzen, darauf sitzen Menschen mit Kaffee und Amaretti in der Hand. Am Boden liegen Strohhalme, daneben sind einzelne Zeichnungen mit Strassenkreide zu sehen – am gleichen Tag findet auch der Quartierflohmi statt. Das sei kein Zufall, sagt Slawik: «Wir wünschen uns eine maximale Reichweite.» Rund 2500 bis 3000 Menschen hätten den «Grünen Boulevard» besucht, sagen die Organisatoren am Sonntag.

Auf den Parkfeldern stehen Bäume statt Autos

Aufmerksamkeit will man auch mit allerlei Grün erregen. «Die Bäume kommen», schreibt Slawik der BaZ bereits am Freitag. Einen Tag später stehen dreissig Laubbäume, siebzig Tannen und etliche Fichten entlang der relativ langen Festmeile. Finanziert würden die Lieferungen der Baumschule Basel und der Lehrbetriebe beider Basel weitgehend über Spenden der teilnehmenden Organisationen, sagt Slawik. Eine Anwohnerin meint, die Bäume dürften bleiben. Slawik schmunzelt: «Die Leute fragen mich das heute immer wieder.»

«Es zeigt, wie eine Strasse auch noch aussehen könnte.» Beat Jans, SP-Regierungsrat

Ginge es nach Slawik, dürfte die Strasse eine Begegnungszone bleiben. Auch einige Passanten schwärmen davon. «Ich würde es so lassen», sagt die an der Lothringerstrasse wohnhafte Louise Calame. Sie kenne solche «Superblocks», also autofreie Häuserblocks, aus ihrer Heimatstadt Genf: «Da spielen die Kinder auf der Strasse, während die Eltern in Ruhe einen Kaffee trinken.» Auch die ehemalige Quartierbewohnerin Christine Sofia, die sagt, sie sei auf ihr Auto angewiesen, findet Gefallen an der Vision. Es gebe aber Diverses zu bedenken, sagt sie. Barrierefrei müssten die Superblocks zum Beispiel trotzdem bleiben.

«Eine lebenswerte Stadt, auch für unsere Kinder» – das wollen die Initiantinnen und Initianten. Foto: Pino Covino

Dass man die Visionen der Initianten einem Realitätscheck unterziehen muss, ist sich wohl auch Beat Jans bewusst. In Begleitung seines Vierbeiners spaziert der SP-Regierungsrat Beat Jans zur Mittagszeit über die Mülhauserstrasse und wirkt begeistert: «Es zeigt, wie eine Strasse auch noch aussehen könnte.»

Und: Man habe die Thematik auf der Agenda. Bereits 2022 wurde von der Grünen-Grossrätin Rafaela Hanauer ein Anzug eingereicht. Dieser forderte die zeitnahe Einführung autofreier Häuserblocks, also «Superblocks», für Basel.

Als Aktivisten sähen sie sich nicht, sagt Björn Slawik gegenüber der BaZ und erklärt: «Wir sind engagierte Bürgerinnen und Bürger, überwiegend Eltern, aber auch ältere und jüngere Quartierbewohner und Quartierbewohnerinnen, die sich für ein lebenswertes Quartier engagieren. Für ein grünes und lebenswertes Basel, insbesondere auch für unsere Kinder.»

Auch das Karussell Drehmomentli steht mitten auf der Strasse. Foto: Pino Covino

Während die Kleinsten auf dem Kinderkarussell Drehmomentli durch die Luft fliegen, erklärt uns Slawik, was das Bündnis aus 20 bis 30 Aktiven und rund 100 passiven Unterstützern antreibt: «Basel hat ein enormes Potenzial, ohne grosse Investitionen schnell für mehr Lebensqualität zu sorgen.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.