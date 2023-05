«Los emol» - der BaZ-Podcast – Baslerin am Young Stage: «Endlich kann ich vor meiner Familie auftreten» Aus fünf Kontinenten sind die Zirkustalente diese Woche nach Basel angereist. Den kürzesten Weg hatte Anja Habegger, eine der wenigen Einheimischen überhaupt, die je am Festival von Nadja Hauser aufgetreten sind. Vivana Zanetti

In diesen Tagen sind Abgängerinnen und Abgänger der renommiertesten Zirkusschulen nach Basel gereist, um am bevorstehenden Young-Stage-Festival von nächster Woche ihr spektakuläres Können – von Jonglage über Luftakrobatik bis hin zu Kontorsion – zu zeigen. Denn: «Eine Auszeichnung von uns bedeutet etwas auf dem Lebenslauf der jungen Artistinnen und Artisten», sagt uns Festivaldirektorin Nadja Hauser im Gespräch. Es ist dieses Jahr das 14. Mal, dass sie die Weltspitze des Zirkusnachwuchses ans Rheinknie einlädt.

Zirkustalent Anja Habegger (li.) und Festivaldirektorin Nadja Hauser. Foto: René Häfliger

Eines der Talente ist Anja Habegger. Für die 25-Jährige wird der Auftritt in der Eventhalle der Messe Basel ein ganz besonderes Erlebnis sein. Sie ist nämlich ursprünglich hier aufgewachsen. Vor wenigen Jahren wurde sie an der berühmten École nationale de cirque in Montreal, der Talentschmiede des Cirque du Soleil, aufgenommen. «Wegen Corona haben mich seither aber nur die wenigsten meines Familien- und Bekanntenkreises auf der Bühne sehen können. Das wird sich nun endlich ändern», sagt Habegger. Wie es sich als Zirkusartistin so lebt und ob neben diesem Beruf überhaupt noch Zeit für Hobbys bleibt, erfahren Sie in unserer neuen Podcast-Folge.

