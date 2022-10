Erweiterung entlang des Birsig – Basler Zoo will seine Fläche um rund 15 Prozent vergrössern Der Zolli plant den grössten Ausbau seit Jahrzehnten und expandiert ins Baselbiet. Neu sollen in Binningen die 1,5 Hektaren grossen Schutzmatten integriert werden. Simon Erlanger

150 Parkplätze beim Eingang des Zoos Basel werden verschwinden. Stattdessen kommt ein Parking im Erdbeergraben. Die 6000 Quadratmeter des alten Parkings werden neu zum Zolli gehören. Foto: Kostas Maros

Der Blick zurück macht es klar. Seit 1934 wagte der Basler Zoo keinen derart grossen Ausbauschritt mehr, und das gleich auf zwei Arealen: im Norden auf dem Zoo-Parkplatz beim Haupteingang und im Süden auf den Baselbieter Schutzmatten. Nur dort ist aufgrund der eingeengten innerstädtischen Lage des Zolli Wachstum überhaupt noch möglich.

In Binningen will der Zolli auf die Schutzmatten expandieren. Das 16’000 Quadratmeter grosse Areal gehört im Baurecht dem Kanton Basel-Stadt. Es beherbergt Reservegehege und rückwärtige Dienste, ist aber teilweise kaum genutzt. Foto: Simon Erlanger

Schon 1956 kamen die auf Binninger Boden gelegenen Schutzmatten, die im Besitz des Kantons Basel-Stadt sind, zum Zolli. Dieser hält die Parzelle bis 2070 im Baurecht. Das 16’000 Quadratmeter grosse Areal sei für die Allgemeinheit nicht zugänglich und werde für Reservegehege und die sogenannten rückwärtigen Dienste genutzt, so Zolli-Direktor Olivier Pagan am Donnerstag vor den Medien. Das soll sich jetzt ändern.

Keine Neuauflage des Ozeaniums

Denn der Zolli brauche mehr Platz und müsse wachsen. «Einerseits will der Zolli spannende neue Themenanlagen schaffen. Andererseits möchten wir einen vermehrten Beitrag zum Erhalt der Biodiversität und bedrohter Tierarten leisten», so Pagan. «Durch zusätzliche Grünflächen, die das Klima in Basel positiv beeinflussen, gibt der Zolli der Bevölkerung auch direkt etwas zurück».

Zolli-Direktor Olivier Pagan präsentiert am Donnerstagmorgen die grössten Ausbaupläne des Basler Zoos seit Jahrzehnten. Noch handelt es sich aber um eine Testplanung. Foto: Simon Erlanger

Was für Gehege mit welchen Tieren auf das neue Areal kommen sollen, könne er noch nicht sagen. Es sei dafür zu früh. «Sicher ist, dass es keine Neuauflage des Ozeaniums geben wird», betont Olivier Pagan. Sicher sei auch, dass das Binninger Jugendhaus im südlichen Zipfel der Schutzmatten den Ausbauplänen werde weichen müssen.

Der eigentliche Startschuss für die aktuellen Ausbaupläne erfolgte am anderen Ende des Zolli, beim Haupteingang. Dort soll nun nach mittlerweile jahrzehntelangen Diskussionen der Zolli-Parkplatz verschwinden.

Auf dieser Grafik des Basler Zoos ist die Stossrichtung des Ausbaus klar erkennbar: Im Norden in Richtung Nachtigallenwäldli und im Süden in Richtung Binningen – immer entlang des Flusstals des Birsig. Grafik: zvg / Zoo Basel

Möglich macht dies der Bau des unterirdischen Parkhauses am Erdbeergraben mit 300 Parkplätzen. «Mit der seit 2021 vorliegenden Baubewilligung für das Parking können wir nun endlich den Ausbau des Zolli in die Hand nehmen», so Pagan. Die Voraussetzungen, um die 6000 Quadratmeter grosse Fläche des heutigen Parkplatzes neu zu nutzen, seien somit gegeben. Ziel sei, den Zolli näher an die Stadt zu bringen.

Im Rahmen einer Testplanung sollen nun diverse Architekturbüros und Landschaftsarchitekten die Lage von neuen Tierhäusern, Aussenanlagen und Infrastrukturbauten sowie neue Anbindungen nach aussen prüfen.

Planen für ein Vierteljahrhundert

Die Resultate dieses Wettbewerbs seien im Laufe des Jahres 2024 zu erwarten. «Bis zum dannzumal stattfindenden 150-Jahr-Jubiläum soll die Testplanung abgeschlossen sein und die konkrete Ausbauphase beginnen», sagt der Zolli-Direktor.

Sobald der Zolli auf dem Areal des alten Parkplatzes in Richtung Stadt erweitert wird, ist der alte Eingang obsolet. Was mit dem Betonbau und den alten Kassen geschehen soll, ist Thema der Testplanung. Archivfoto: Nicole Pont

Schon jetzt ist klar: Das gewohnte Bild des Zolli wird sich ändern. «Mit den Verwaltungsgebäuden besteht aktuell eine Begrenzung zwischen Zoo und Stadt. Um diesen Riegel im Hinblick auf die Zoo-Erweiterung in Richtung Parkplatz aufheben zu können, werden möglicherweise bestehende Gebäude weichen müssen», erklärte Zolli-Vizedirektorin Heidi Rodel.

Ebenso verschwinden könnte möglicherweise die Steinemann-Villa neben dem Flamingo-Gehege. Die Villa diente vor Jahrzehnten als Eingangsgebäude und wurde später lange vom Zolli-Betriebsleiter bewohnt. Foto: Simon Erlanger

Definitiv nötig sei ein neues Verwaltungsgebäude. «Mit der Aufstockung des bestehenden Betriebsgebäudes an der Oberwilerstrasse hat der Zolli eine Lösung gefunden, ohne Platz für Tiergehege zu verlieren», so Rodel. Ein entsprechender Architekturwettbewerb sei abgeschlossen. Baustart ist 2024.

Das ist bereits aufgegleist: So wird das neue Verwaltungsgebäude des Basler Zolli aussehen. Im Projekt von Salathé Architekten werden alte Betriebsgebäude an der Oberwilerstrasse aufgestockt. Grafik: zvg / Zoo Basel

Zu den Kosten des geplanten Ausbaus will Zolli-Direktor Pagan keine Angaben machen. Denn noch seien die meisten Projekte nicht konkret. Gradmesser sei die Vergangenheit. «Die Erneuerungen der letzten 25 Jahre haben insgesamt 150 Millionen Franken gekostet, also 6 Millionen pro Jahr. Wir gehen davon aus, dass die künftigen Investitionen sich im selben Rahmen bewegen werden.»

Die Finanzierung soll wie bisher hauptsächlich durch Spenden erfolgen. Der Ausbau soll 2049 zum 175-Jahr-Jubiläum des Basler Zolli abgeschlossen sein. «Wir werden 25 Jahre lang unterwegs sein. Die Testplanung ist somit auch eine Weichenstellung für unsere Nachfolger und wird die künftige Gesamtplanung bestimmen.»

Doch zunächst wird mit der Eröffnung des neuen Vogelhauses wahrscheinlich im Frühsommer 2023 die aktuelle Ausbau- und Modernisierungsphase abgeschlossen.



Simon Erlanger ist studierter Historiker und langjähriger Basler Lokaljournalist. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.