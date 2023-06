«Los emol» - der BaZ-Podcast – «Wer hat schon im Hinterkopf, dass Vögel früher Dinosaurier waren?» Zoodirektor Olivier Pagan und Junior-Kuratorin Jess Borer sprechen in der aktuellen Folge über alles rund um den Zoo. Auch über eine millionenteure Neuerung. Raphaela Portmann

Es ist wieder Zolli-Wetter. Während die Baslerinnen und Basler in grossen Scharen in ihren Zoo strömen, widmen sich auch die Moderatoren René Häfliger und Raphaela Portmann in der aktuellen Folge des BaZ-Podcasts «Los emol» dem Basler Tierpark. Mit dem Zoodirektor Olivier Pagan und der Junior-Kuratorin Jess Borer sprechen sie über Lieblingstiere, seltenen Nachwuchs und Vögel aller Art.

Die Gesprächsteilnehmenden: Zoodirektor Olivier Pagan und Junior-Kuratorin Jess Borer. Foto: Zoologischer Garten Basel

Und das nicht ohne Grund: In den letzten Jahren arbeitete der Basler Zolli nämlich intensiv am Ausbau des Vogelhauses, welches am Samstag nun endlich eröffnet wird. Am Eröffnungstag können Besucherinnen und Besucher gratis eine grosse Vielfalt an Vogelarten aus der ganzen Welt bestaunen.

Jess Borer, welche seit Monaten massgeblich an dem Projekt beteiligt ist, verrät im Gespräch, was beim Ausbau beachtet werden musste, wie stark sich die Vögel in ihrem Verhalten unterscheiden und welches Tier hinter dem lauten Gezwitscher vor dem Fenster steckt.

Derweil spricht der Zoodirektor Olivier Pagan über seine Vision eines modernen Zoos und schwärmt von den jüngst geschlüpften Pelikanküken.

Wollen Sie ausserdem herausfinden, welche Zusammenarbeit des Zollis mit dieser Zeitung bald auf den Markt kommt? Dann schalten Sie ein und bleiben Sie dran!

Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Ressorts «Gesellschaft und Kultur». Zudem organisiert sie den zweiwöchentlichen BaZ-Podcast «Los emol». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.