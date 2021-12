Spaghetti im Stoffbeutel – Basler Zero-Waste-Lieferdienst expandiert in die ganze Schweiz Die Lebensmittel kommen in der Mehrweg-Verpackung ins Haus: Das Start-up Lyfa.ch weitet seinen Service aus. Die meisten Produkte sind bio. Isabel Strassheim

Olivenöl in der Mehrwegflasche: Auslieferungslager bei Lyfa. Foto: PD

Der Basler Service für Zero-Waste-Lebensmittel liefert neu in die ganze Schweiz aus. Das Start-up Lyfa.ch bringt rund 300 Produkte (meistens bio) in Mehrweg-Verpackungen nach Hause, die bei der nächsten Bestellung zurückgenommen werden. Nicht nur Gutverdiener mit wenig Zeit und schlechtem Gewissen sollen sich den Dienst leisten können, sondern laut Mitgründer Michael May richtet sich Lyfa auch an Familien.

Weiter nach der Werbung

Die Preise seien vergleichbar mit Bio-Lebensmitteln im Supermarkt, der Mindestbestellwert liegt mit 60 Franken deutlich unter dem von Coop und Migros, die Liefergebühr beträgt 8 Franken. Gestartet war Lyfa im März 2020 während des Lockdown. In Basel wird weiterhin mit dem Cargobike ausgeliefert, für den Rest der Schweiz übernehmen die Planzer-LKW. Die Auslieferung in die Verteilzentren erfolge jedoch per Bahn, sagt May.

Isabel Strassheim ist seit 2019 Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia. Sie berichtet aus Basel vor allem über die Pharma- und Chemiebranche. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.