Maskenpflicht im ÖV – Basler zeigen sich brav und tolerant Die meisten Fahrgäste halten sich vorbildlich an die neue Verordnung der «Larve»-Pflicht. Die wenigen, die dies nicht tun, werden höchstens böse angestarrt. Andrea Schuhmacher

Maske auf und los: Seit Montag gilt im öffentlichen Verkehr in der Schweiz die Maskenpflicht. Foto: Nicole Pont

Montagmorgen. Die Basler und Baslerinnen machen sich auf den Weg zur Arbeit – an diesem Tag zum ersten Mal mit Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr in der Schweiz. So viele Menschen mit einer «Larve» sieht man hier sonst nur an der Fasnacht.