Neuer Pächter gefunden – Basler Wyniger-Gruppe übernimmt das Waldhaus Lange herrschte Unklarheit über die Zukunft des Restaurants im Hardwald. Nun ist die Nachfolge geregelt. Bereits für diesen Sommer ist ein erstes Angebot geplant. Robin Rickenbacher

Die Zukunft des Restaurants Waldhaus ist nach unsicheren Monaten geklärt. Foto: Kostas Maros

Für das Restaurant Waldhaus im Hardwald ist ein Nachfolger gefunden worden. Wie die Basler Bürgergemeinde am Dienstag per Communiqué mitteilte, konnte ein Pachtvertrag mit der Wyniger-Gruppe abgeschlossen werden. Die Zusammenarbeit ist über mehrere Jahre geplant.

Für die Gruppe, die unter anderem neun Restaurants in der Stadt führt, kommt mit dem auf Muttenzer Boden stehenden Waldhaus nun ein Betrieb im Baselbiet hinzu. «Ein solcher Gastrobetrieb in einem Naherholungsgebiet ist genau das, was uns noch gefehlt hat», begründet Raphael Wyniger, Inhaber der Wyniger-Gruppe, sein Interesse am Waldhaus. «Es ist ein tolles Haus, das sehr schön gelegen ist.»