«Erste klimaneutrale Buvette» – Basler Wyniger-Gruppe übernimmt den Standort Flora Bei der Buvette am Kleinbasler Rheinbord will die Gastrogruppe ab 2023 wenn immer möglich gerettete Lebensmittel verwenden.

So soll die neue Flora-Buvette am Unteren Rheinweg aussehen. Bau- und Verkehrsdepartement BS

Der Kanton Basel-Stadt hat den Betrieb der Flora-Buvette am Kleinbasler Rheinufer neu an die Wyniger-Gruppe vergeben. Sie werde Basels «erste klimaneutrale Buvette», teilte das Bau- und Verkehrsdepartement am Donnerstag mit. So wird die Buvette aus recycelten Bauteilen hergestellt und Solarstrom produzieren. (Lesen Sie hier: «Lukie Wyniger übernimmt das Waldhaus»).

Zur Verminderung von Food-Waste würden wenn immer möglich gerettete Lebensmittel verwendet und unvermeidbare CO2-Emissionen würden die Betreiber kompensieren, heisst es weiter.

Herr über den Teufelhof Infos einblenden Foto: Lucia Hunziker Der 1975 geborene Gastronom Raphael Wyniger ist Inhaber und Geschäftsführer der Wyniger-Gruppe mit rund 400 Mitarbeitern. Stammhaus und bekanntestes Restaurant des Unternehmens ist Der Teufelhof in Basel. Daneben gehört eine Vielzahl weiterer Bars, Cafés und Gasthäuser in der Region zur Gruppe, darunter das Ufer 7, die Taverne Johann, das Steakhouse Beef 7 und die Confiserie Beschle. (bor)

Die Nutzungsbewilligung der Buvette Flora am Kleinbasler Rheinufer auf der Höhe Florastrasse läuft Ende Jahr nach zehn Betriebsjahren erstmalig aus. Die Wyniger-Gruppe übernimmt die Buvette ab 2023. Derzeit wird sie vom Restaurant «Zum goldenen Fass» betrieben. Eingereicht wurden beim Kanton insgesamt 17 Dossiers.

SDA

