Basler Bus- und Tramnetz – Basler wollens wie die Genfer machen Der «Vorstoss à la Genf» richtet sich nicht nur gegen die geplante Aufhebung von Bus- und Tramhaltestellen. Er will auch eine gesetzlich festgelegte Distanzregel von jeder Haustür und der ÖV-Anbindung. Seraina Graf

Eine ÖV-Motion fordert, dass jede Bus- und jede Tramhaltestelle nicht mehr als 300 Meter oder fünf Gehminuten von jedem Hauseingang entfernt sein darf. Foto: Moira Mangione

In Zukunft sollen Trams und Busse dank der Aufhebung von sechs ÖV-Haltestellen einige Sekunden schneller von A nach B gelangen. Unter Politikerinnen und Politikern lassen sich Stimmen für, aber auch gegen die geplanten Änderungen finden. So möchte Tramwagenführer und Basta-Grossrat Beat Leuthardt in Basel eine von Genf inspirierte Regel für ÖV-Haltestellen einführen.

Der Vorstoss fordert eine gesetzlich festgelegte Maximaldistanz zwischen ÖV-Haltestellen und jedem Hauseingang. «Die Haltestellen im städtischen Netz sind so anzulegen, dass sie im Prinzip nicht weiter entfernt liegen als 300 Meter oder fünf Minuten Fussdistanz von und zur Haustür im Stadtgebiet», heisst es im Motionsentwurf.