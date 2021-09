Neuen Univertrag kritisiert – Basler wollen künftig nicht mehr für den Standortvorteil bezahlen Demnächst befinden die Parlamente beider Basel über den Uni-Leistungsauftrag für die Jahre 2022 bis 2025. Die grossrätliche Bildungskommission findet, dass Basel-Stadt schlecht verhandelt hat. Leif Simonsen

Seit 2006 sind Baselland und Basel-Stadt gemeinsam Träger der Basler Universität. Immer wieder gibt es Konflikte wegen der Zahlungen. Foto: Juri Weiss

Für die Basler SP-Grossrätin Franziska Roth ist es eine Kröte, «die es zu schlucken gilt». Die Regierungsräte beider Basel haben im Hinblick auf die nächste Leistungsperiode der Universität 2022–2025 ausgehandelt, dass Basel-Stadt zehn Prozent mehr vom Restdefizit bezahlen muss, welches über die kommenden vier Jahre insgesamt 1354 Millionen Franken beträgt. Baselland macht den Standortvorteil der Stadt geltend.

Der Wert des Standortvorteils sei aber «über den Daumen gepeilt und nicht messbar», sagt Roth. Im jetzt veröffentlichten Kommissionsbericht zum Ratschlag über den Globalbeitrag wird Kritik geübt. «In der Diskussion mit den zuständigen Regierungsräten konnte der Standortvorteil des Kantons Basel-Stadt von der Kommission weder wissenschaftlich noch mathematisch nachvollzogen werden. Letztlich dient dieser Parameter wohl in erster Linie dazu, das Verhandlungsergebnis zu rechtfertigen», heisst es hier. Man müsse auch bedenken, sagt Roth, dass sich in der Zwischenzeit Uni-Departemente in Baselland angesiedelt hätten oder demnächst täten.