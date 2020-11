Initiative sorgt für Unsicherheit – Basler Wirtschaft und Gewerbe im Alarmmodus Konzerne wie Syngenta in Basel sind den Initianten der Konzernverantwortungsinitiative ein Dorn im Auge. Ein Ja an der Urne könnte den regionalen Arbeitsmarkt hart treffen. Kurt Tschan

Aktivisten protestierten 2019 gegen ein Referat von Syngenta-Managerin Regina Ammann im Historischen Museum Basel. Foto: Pascal Städeli

Der Rohstoffgigant Glencore mit Sitz in Zug vergifte Flüsse im Kongo, und die Basler Syngenta verkaufe toxische Pestizide. Das schreiben die Initianten der Konzernverantwortungsinitiative, über die das Schweizer Stimmvolk am 29. November zu befinden hat. Der grösste Rohstoffhändler der Welt mit Sitz in Baar und die Basler Syngenta stehen stellvertretend für die gesamte Schweizer Wirtschaft am Pranger.

«Die Gefahr besteht, dass Firmen ihren Unternehmenssitz ins Ausland verschieben.» David Weber, Sprecher Gewerbeverband Basel-Stadt

So soll Glencore in Zukunft dafür haften, wenn etwa bei Arbeiten in Erzminen und Kohlebergwerken «Flüsse vergiftet oder ganze Landstriche verwüstet werden». Die Bundesverfassung abgeändert werden soll aber auch wegen der Firma Syngenta, die seit 2019 in chinesischem Besitz ist.