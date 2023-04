Späte Schelte – Basler Wirtschaft hat absolut kein Verständnis für die CS Die Handelskammer beider Basel hat nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS einen runden Tisch durchgeführt. Für exzessive Löhne und Boni gibt es selbst in den Chefetagen immer weniger Verständnis. Kurt Tschan

HKBB-Direktor Martin Dätwyler spricht beim CS-Desaster von einem Multiversagen. Foto: Kurt Tschan

Die Handelskammer beider Basel (HKBB) appelliert nach dem CS-Desaster an die regionale Wirtschaft, moderater aufzutreten. Sie sieht sich durch den Beinahekonkurs in ihrem Bemühen zurückgeworfen, die Gräben zwischen Gesellschaft und Unternehmen zu schliessen. HKBB-Präsidentin und Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter sprach an der Jahrespressekonferenz des Verbandes von einem «Schock», aber auch von «Konsternation», dass eine Bank mit Schweizer Label gegroundet sei. «Das hat uns hier alles extrem enttäuscht.» HKBB-Direktor Martin Dätwyler sieht darin ein «Multiversagen», das Konsequenzen haben müsse.