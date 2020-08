Nach Corona-Lockerung – Basler Weihnachtsmarkt mit strengen Zugangskontrollen Die Basler Regierung hat entschieden, den Weihnachtsmarkt unter Corona-Auflagen zu ermöglichen. Auch für die abgesagte Herbstmesse soll es einen Ersatz geben. Simon Erlanger

Fast schon ein Weihnachtswunder: Der Basler Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr trotz Corona statt. Allerdings werden die Standreihen breiter sein. Foto: Pino Covino

Weniger als 24 Stunden nachdem der Bundesrat die Durchführung von Anlässen mit mehr als tausend Besuchern per erstem Oktober wieder erlaubt hat, kam am Donnerstag die frohe Botschaft aus dem Basler Rathaus. Der Basler Weihnachtsmarkt findet trotz Corona statt. Wie geplant soll er vom 26. November bis zum 23. Dezember auf dem Barfi und auf dem Münsterplatz durchgeführt werden.

Zugangskontrollen und weniger Stände

Dies geschieht unter Auflagen. «Zum Schutz der Besucherinnen und Besucher wie auch der Markthändlerinnen und Markthändler vor dem Coronavirus wird ein Schutzkonzept umgesetzt, welches unter anderem Zugangskontrollen auf dem Barfüsserplatz und auf dem Münsterplatz vorsieht», so die Regierung in ihrer Mitteilung.

Was das bedeutet, erklärt Sabine Horvath, Leiterin der Fachstelle Aussenbeziehungen und Standortmarketing im Präsidialdepartement: «Es wird eine maximale Obergrenze an Besucherinnen und Besuchern geben, die sich zeitgleich auf dem Markt aufhalten können. Damit sorgen wir für die nötige Distanz.» Deswegen wird es auch hinter der Barfüsserkirche keine Stände geben. Ausserdem sollen die Durchgänge zwischen den Ständen breiter sein als sonst. Die Anzahl der Stände wird deshalb um ein Drittel reduziert.

Damit kann Oskar Herzig-Jonasch, Sprecher der Berufsverbände der Markthändler und Schausteller in der Schweiz, gut leben: «Das war uns ja schon bekannt, als wir vom Kanton in der Planungsphase beigezogen wurden. Für uns ist es entscheidend, dass der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfinden kann. Darüber freuen wir uns.»

Strenge Zulassungskriterien

Für die Standbetreiber gilt laut Sabine Horvath das reguläre Auswahlverfahren des Büros für Messen und Märkte: «Es wird nicht geändert. Es gibt in jedem Jahr wesentlich mehr Bewerbungen, als wir Standplätze anbieten können. In diesem Jahr müssen wir auf bestimmte Standorte verzichten, und dies wird leider zu mehr Absagen führen.»

Dabei gebe es spezielle Kriterien, wie Oskar Herzig-Jonasch erklärt: «In diesem Jahr sind nur Schweizer zugelassen und keine Ausländer. Ausserdem darf jeder Schausteller und Marktfahrer nur ein Geschäft auf dem Weihnachtsmarkt aufstellen.» Als Kompensation schlägt Herzig-Jonasch vor, dass die Marktfahrer, die beim Weihnachtsmarkt nicht zum Zug kommen, ausserhalb des Markts auf öffentlichem Grund ihre Stände aufstellen können.

Der Pandemie zum Opfer fällt auch die feierliche Eröffnung der Basler Weihnacht auf dem Münsterplatz. Ausbleiben werden dieses Jahr zudem die zahlreichen Touristen aus China und Japan. Je nach Entwicklung der Pandemie, behält sich die Regierung übrigens vor, den Anlass doch noch abzusagen.

Ersatz für Herbstmesse

Mit dem Entscheid des Bundesrats könnte eigentlich auch die Basler Herbstmesse durchgeführt werden. Die Regierung hatte sie wegen der Pandemie am 1. Juli abgesagt. Daran ändert sich nichts. Es bleibt bei der Absage. Trotzdem will man nicht auf das Begehen des 550-Jahr-Jubiläums der Herbstmesse verzichten. Angedacht ist neben verschiedenen Aktionen die Platzierung eines Riesenrads auf dem Münsterplatz, vom 24. Oktober bis Ende Jahr. Entsprechende Abklärungen seien noch im Gang. Ausserdem soll wie in normalen Jahren die Herbstmesse vom Martinskirchturm aus eingeläutet werden.