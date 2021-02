Petition gestartet – Basler wehren sich gegen Schnitzelbängg-Verbot Der Entscheid des Gesundheitsdepartements, Telebasel die Ausstrahlung von Schnitzelbängg zu untersagen, stösst auf breiten Widerstand. Andrea Schuhmacher UPDATE FOLGT

Der Spitzbueb hat ein «Protestbangg» gedichtet. Hier tritt er an der Fasnacht 2017 auf. Foto: Christian Jaeggi

Die Ausstrahlung von Schnitzelbängg sei in Basel nicht «von öffentlichem Interesse». So hat das Gesundheitsdepartement auf eine Anfrage für eine Spezialbewilligung vonseiten Telebasel reagiert. Der regionale Sender wollte Schnitzelbängg von 20 Formationen mit Schutzkonzept aufnehmen und an der Fasnacht ausstrahlen. Aufgrund der Corona-Massnahmen gilt zurzeit ein Singverbot – Ausnahmen werden nur bei «überwiegendem öffentlichem Interesse» gewährt.

Das ist in Basel, wo die Fasnacht Weltkulturerbe ist – auch wenn zurzeit praktisch keine traditionellen fasnächtlichen Veranstaltungen stattfinden können –, durchaus der Fall. Jedenfalls wenn man die Reaktionen der Baslerinnen und Basler auf diesen Entscheid zum Massstab nimmt.

Bereits werden auf der Onlineplattform openpetition Unterschriften für eine Petition gesammelt, die sich an Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger richtet und ein «Ja zur TV-Ausstrahlung der Basler Schnitzelbängg» verlangt. Bis Mittwoch14:00 waren bereits über 1200 Unterschriften eingegangen. In den Kommentaren geben Unterschreibende ihre Beweggründe bekannt. Zu lesen ist unter anderem: «Weil uns eh schon alles weggenommen wird, was uns Freude macht» und «Weil ich ein aktiver Fasnächtler bin und jetzt in dieser Zeit in Erinnerungen schwelgen möchte».

Jungliberale können Entscheid «nicht nachvollziehen»

Auch auf politischer Ebene melden sich die Ersten: Die Jungliberalen kommentieren den Entscheid des Gesundheitsdepartements mit «Somit erlischt auch der letzte Funken Fasnacht» und schreiben weiter, dass die Jungliberalen «bei allem Verständnis für die Corona-Massnahmen» nicht nachvollziehen können, wie das Gesundheitsdepartement ein überwiegendes öffentliches Interesse am Unesco-Weltkulturerbe Basler Fasnacht «negieren kann». Die Schnitzelbängg wären zumindest ein Trostpflaster für die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler gewesen. Die Jungliberalen bitten das Gesundheitsdepartement diese Entscheidung zu überdenken.

Der Schnitzelbangg Doggter FMH hat für die BaZ einen Vers zur Debatte gedichtet – und dabei gleich ein Luther-Zitat eingebaut:

Dr Kollega Ängelbärger liggt by mir uff em Schraage;

syt geschter häig är Bläähige und e flaue Maage.

Mi Diagnose isch do knapp und kurz:

Us eme verklemmten Arsch kunnt käi fröhlige Furz.*

*Zitat: Martin Luther

Auf dem Medienportal Bajour meldet sich inzwischen der Schnitzelbänggler «Spitzbueb» zu Wort mit einem «Protestbangg». Dabei geht er hart mit Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger ins Gericht. Er dichtet:

«Die äinzig Begründig – yych saag daas ganz kuurz

Voo dyyn’re Verkündig – isch fiecht wie n e Fuurz.

S Inträsse syyg nid doo – y lach mi fascht hii

Daas isch sicher nid soo – duu mäinsch äifach dii.»

Wie stehen Sie dazu?