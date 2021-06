Eltern sind schockiert – Basler Waisenhaus wirft Kita nach zwanzig Jahren raus Ungewisse Zukunft für 62 Kinder, die beim Wettsteinplatz in die Tagesbetreuung gehen. Die Bürgergemeinde kündigt der Kita-Betreiberin Familycare die Räumlichkeiten. Die Mütter und Väter werfen der sozialen Institution vor, ein «einzigartiges Angebot» zu zerstören. Leif Simonsen

Familycare betreibt im Waisenhaus eine Kita mit 62 Kindern und 30 Angestellten. Sie wurden von der Bürgergemeinde auf die Strasse gestellt. Foto: Pino Covino

Seit zwanzig Jahren betreibt der Verein Familycare im Bürgerlichen Waisenhaus am Wettsteinplatz eine Kindertagesstätte. Nun droht das jähe Ende. Den Eltern der 62 Kinder wurde jüngst mitgeteilt, dass das Waisenhaus die Räumlichkeiten per Ende 2022 gekündigt habe. «Wie Sie sich sicher vorstellen können, waren unser Schock und unsere Betroffenheit gross. Unsere erste Kita, die 2001 eröffnet worden ist, unsere grösste Kita, unsere beliebteste Kita so zu verlieren…», schreibt Familycare-Geschäftsführerin Vanessa Prein.

Der Schock sitze umso tiefer, als noch vor ein paar Monaten nichts darauf hingedeutet habe. «Wir haben im Februar 2021 das Gespräch mit dem Heimleiter des Bürgerlichen Waisenhauses gesucht und ihm mitgeteilt, dass wir die Räume weiterhin mieten und planen, per 2. Quartal eine zusätzliche Kita-Gruppe zu eröffnen», heisst es im Brief. Die Waisenhaus-Geschäftsleitung, der Uli Hammler vorsteht, habe die Wünsche wohlwollend zur Kenntnis genommen und sogar gebeten, aufzuzeigen, welche Umbauarbeiten benötigt würden.