Immense Reserven bei Krankenkassen – Basler Versicherte sollen mehr Geld zurück­bekommen Mitte-Politiker Balz Herter will verhindern, dass überschüssige Krankenkassenprämien aus Basel-Stadt in andere Kantone abfliessen. Jan Amsler

Balz Herter (stehend) hat für sein Anliegen Unterstützung aus allen Fraktionen gewinnen können. Foto: Kostas Maros

Baslerinnen und Basler haben zwischen 2014 und 2019 pro Kopf insgesamt rund 1150 Franken zu viel in die Krankenkassen einbezahlt. «Dieses Geld gehört den Versicherten und muss rasch zurückerstattet werden», findet Balz Herter, der diese Berechnung angestellt hat. Herter ist Präsident der Mitte Basel-Stadt und Grossrat.

Über die Jahre haben die Krankenkassen in der Schweiz deutlich mehr als zwölf Milliarden Franken an Reserven angehäuft, wovon etwa 3,5 Milliarden über dem eigentlichen Toleranzbereich liegen. Im Jahr 2022 werden über das Instrument des freiwilligen Reserveabbaus nun 380 Millionen zurückbezahlt – allerdings nicht im Sinne von Balz Herter. Denn dieses Geld kommt Versicherten in der ganzen Schweiz zugute und nicht nur jenen, die – wie in Basel-Stadt – besonders viel zum Aufbau der Reserven beigetragen haben. In anderen Worten: Das in Basel-Stadt zu viel bezahlte Geld fliesst auch an Versicherte in anderen Kantonen zurück.