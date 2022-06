«Brot – und fertig» – Basler verlässt Werbe-Olymp für die eigene Brotbäckerei

Christian Aeby führte in seiner Karriere bei vielen erfolgreichen Werbespots Regie. Bis er davon genug bekam und zuerst in Hamburg, jetzt auch in seiner Heimat Basel anfing, Sauerteigbrot zu backen. Ohne viel Firlefanz.