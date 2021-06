Zahlen zum Verkehr – Basler Verkehrsdirektorin macht streitbare Aussagen Die neue Regierungsrätin spricht von einem Motorisierungsgrad der Basler Bevölkerung von 50 Prozent. Das lässt sich anders deuten. Martin Regenass

Esther Keller ist überzeugt, dass sich mit diesem Transporter das Verkehrsaufkommen in der Stadt vermindern lässt. Foto: Pino Covino

Gut gelaunt lächelt Esther Keller, die neue Bau- und Verkehrsdirektorin, am vergangenen Freitag in die Kameras der Medien. Anlass dazu geben der Grünliberalen drei Elektromobile, die Private und Gewerbetreibende ab Juni für 3 bis 3.50 Franken pro Stunde mieten können. Mit 20’000 Franken subventioniert der Kanton Basel-Stadt das Projekt Smargo, an dem auch Bern und Lausanne teilnehmen. Weitere 80’000 Franken steuert das Bundesamt für Energie an das vom TCS initiierte Projekt für eine nachhaltige Elektromobilität in den drei Städten bei.

Gegenüber der BaZ und Telebasel begründet Keller die staatlichen Mittel unter anderem damit, dass «50 Prozent der Basler» kein eigenes Auto hätten. Für einen privaten Anlass, um etwas zu entsorgen oder kurz im Gartencenter einzukaufen, sei dieses Angebot bestens geeignet, so Keller. Dass die Hälfte der Basler kein eigenes Auto besitzt, ist nicht falsch. Aber streitbar ist die Aussage dennoch. Denn die seit Februar amtierende Regierungsrätin lässt damit vermuten, dass die andere Hälfte der Basler Bevölkerung motorisiert ist und ein Auto besitzt.