Wegweisendes Urteil – Basler Unispital muss Angestellten AHV-Beiträge nachzahlen Das Spital hat gewisse Mitarbeitende in unteren Lohnklassen etwas an ihre Kinderbetreuung gezahlt. Diese Subventionen hat es falsch abgerechnet, wie das Bundesgericht urteilt.

Das Unispital zahlt manchen Mitarbeitenden Subventionen an die Betreuung ihrer Kinder. Diese Lohnzusätze unterliegen – anders als vom Spital gehandhabt – der AVH-Beitragspflicht. Foto: Michael Scherrer

Das Basler Unispital rechnet gewisse Lohnzusätze nicht korrekt ab. Zu diesem Urteil ist das Schweizer Bundesgericht gelangt. Konkret übernimmt das Unispital einen Teil der Kita-Kosten seiner Mitarbeitenden in unteren Lohnklassen. Es zahlt die Beiträge nicht an die Eltern, sondern direkt an die Kindertagesstätten. Die Ausgleichskasse Arbeitgeber Basel kam bei einer Kontrolle im Dezember 2019 zum Schluss, dass auf die Subventionen bisher fälschlicherweise keine AHV-Beiträge abgerechnet worden seien. Die Subventionen würden als Lohn gelten. Und auf diese müssten deshalb ab dem 1. Januar 2020 AHV-Beiträge erhoben werden.

Das Unispital legte gegen diesen Entscheid eine Beschwerde beim Sozialversicherungsgericht ein und erhielt recht. Gegen dieses Urteil gelangte wiederum das Bundesamt für Sozialversicherungen an das Bundesgericht.

Das Bundesgericht nun gibt dem Bundesamt recht. Es handle sich bei den genannten Leistungen nicht um Familienzulagen, die gemäss der AHV-Verordnung beitragsbefreit sind. Als Familienzulagen würden insbesondere Haushaltszulagen gelten, deren Betrag fix und unabhängig von der Höhe des Salärs sei. Beim Unispital würden die Subventionen hingegen nur bis zu einem bestimmten Haushaltseinkommen geleistet und wenn eine Bedürfnisabklärung im Einzelfall deren Notwendigkeit ergebe.

Unispital nimmt Urteil zur Kenntnis

Die Sprecherin des Unispitals Caroline Johnson sagt am Montagabend gegenüber dem «Regionaljournal»: «Wir nehmen den Bundesgerichtsentscheid mit Bedauern zur Kenntnis.» Zwar betrifft dieser derzeit nur rund 25 Familien. Das Spital müsse die AVH-Beiträge auf die Lohnzusätze jedoch auch rückwirkend bezahlen. «Um welchen konkreten Betrag es sich handelt, wissen wir noch nicht genau.»

Das Unispital ist nicht der einzige Arbeitgeber, der Kita-Subventionen falsch verrechnet. Der Entscheid des Bundesgerichts dürfte Signalwirkung für andere Unternehmen haben, sagt Kurt Pärli, Professor für Soziales Privatrecht der Uni Basel, gegenüber dem «Regionaljournal».

SDA/kha

